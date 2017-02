El PNB accepta negociar els pressupostos de Rajoy

Comença el ball. El PNB ha acceptat finalment el flirteig de Mariano Rajoy per poder començar a tramitar els pressupostos generals de l'Estat pel 2017. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i el portaveu dels nacionalistes bascos al Congrés, Aitor Esteban, van oficialitzar ahir les negociacions amb una reunió a Madrid. Malgrat assegurar que "a dia d'avui no aprovaran els pressupostos", els nacionalistes bascos es posen bé de cara les negociacions i ja han començat a posar tant condicions econòmiques com també polítiques. Lluny queden les declaracions d'Esteban fa només sis mesos quan, el debat d'investidura fallit de Mariano Rajoy, li va dir que no els truquessin per negociar els pressupostos fins que no reconeguessin que els bascos són una nació.

Les condicions econòmiques que hi ha sobre la taula, entre d'altres, és la connexió amb alta velocitat, retirar bona part dels litigis competencials al Tribunal Constitucional (TC), un bonus per rebaixar l'electricitat per a les empreses i la liquidació del 'cupo' basc, que no es fa des del 2008 i que, segons els càlculs del PNB, puja fins a 1.600 milions d'euros. Però la cosa no acaba aquí. "La política va més enllà de les inversions i qüestions econòmiques", ha dit Esteban en declaracions al Congrés, deixant entendre que també posaran sobre la taula polítiques per acabar amb la dispersió de presos i que reclamen tots els partits abertzale.

El PNB insisteix que no estan negociant formalment els pressupostos, malgrat anunciar que tenen previst la setmana que ve una nova reunió amb dades més detallades sobre la taula. "No tenim condicions i, si les tinguéssim, tampoc les diríem", ha dit Esteban en euskera. Si per una cosa es caracteritzen els nacionalistes bascos és per el secretisme en les negociacions amb l'Estat. Fonts populars han assenyalat, d'altra banda, que no compten amb el PDECat per poder tramitar els comptes.

Mariano Rajoy necessita els cinc diputats del PNB per poder superar l'esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat que preveuen presentar els socialistes. és l'única manera, a dia d'avui, que els comptes puguin començar a caminar a partir de finals de març, quan tenen previst presentar-los. D'aquesta manera, en la votació, els vots del sí -de PP, Ciutadans, PNB, Coalició Canària, Fòrum d'Astúries, Unió del Poble Navarrès-, quedarien empatats amb els del no -PSOE, Units Podem, ERC, PDECat i Compromís-. Segons el reglament del Congrés, si la votació es repeteix fins a tres vegades acabaria guanyant el sí per desfer l'empat i així els comptes podrien començar a caminar.

L'altre gran escull del PP és poder tirar-los endavant en l'apartat de les esmenes parcials. Serà llavors quan caldran suports puntuals tant dels socialistes com fins i tot del PDECat i on hauran de jugar amb la geometria variable del vot que han aplicat des de la investidura de Rajoy.