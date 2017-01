El PP a Catalunya creu que una reforma constitucional "per solucionar la qüestió catalana" és "irresponsable"

El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha assegurat que fer una reforma constitucional per solucionar exclusivament la qüestió catalana li sembla "arriscat i irresponsable". Fernández creu que no és la solució més adequada als problemes d'encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya i ha apel·lat a la rigidesa de la Constitució. "És una cosa massa seriosa per dirigir-la exclusivament a la resolució d'un problema concret", ha afirmat en declaracions a la Cope.



Per aquesta raó defensa que cal "el mateix consens que va haver-hi l'any 1978", una circumstància que "ara mateix no es dona ni de bon tros". Tot i això, Fernández no tanca la porta a dialogar sobre aquesta reforma, però veu complicat obrir aquest meló per aquesta manca de consens que anticipa.



D'altra banda, el portaveu popular al Parlament ha assenyalat que "el procés tal com va dissenyar-lo Junts pel Sí és mort i està donant els darrers cops de cua". Per justificar aquesta afirmació, ha fet referència a les dades de les darreres enquestes del CEO. "No només està baixant el percentatge d'independentistes, sinó que només un 15% dels catalans consideren que el procés s'acabarà amb la independència".



Per això ha explicat que "entre els independentistes s'ha instal·lat la sensació que això s'ha acabat" i ha dit que s'està vivint una situació semblant a la del 9-N. "Ha estat un procés esgotador de quatre anys, que ha entrat en un bucle i que s'estan repetint els mecanismes del 9-N. Això no porta enlloc", ha conclòs.

Precisament sobre el 9-N Fernández ha assegurat que aquell dia no va haver-hi un referèndum, sinó una " 'performance' il·legal" que "pot comportar responsabilitats penals per als organitzadors". Per això ha alertat el Govern: "Si el volen repetir, si incompleixen la llei, ja saben el camí".

Pel que fa al PP, Fernández s'ha mostrat molt satisfet amb la legislatura de la formació. "No ha sigut fàcil, el que ha viscut el PP. Han fet front a una crisi que s'ha resolt de manera admirable", ha dit. Fernández també creu que en l'actualitat el PP "és l' alternativa al nacionalisme a Catalunya" i assenyala que l'actual president del grup popular al Parlament de Catalunya, Xavier García Albiol, "ha demostrat capacitat d'un projecte polític guanyador".