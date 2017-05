PP i Ciutadans bloquegen la comissió sobre l'operació Catalunya al Congrés i n'anticipen el final

PP i Ciutadans han bloquejat la inclusió a l'ordre del dia del pròxim ple del Congrés la pròrroga dels treballs de la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya -que investiga si el ministeri de l'Interior hauria ordenat treure draps bruts dels líders sobiranistes per desarticular el Procés-. Segons l'agència Efe, així ho ha avançat el president de la comissió, Mikel Legarda, que ha lamentat que el veto a aquesta pròrroga acordat aquest dilluns a la junta de portaveus porta la comissió al seu final "definitiu" sense que s'hagi aconseguit cap dels objectius pels quals va ser creada.

Legarda també ha lamentat els bloquejos que ha patit la comissió des del primer moment, com per exemple, l'arribada "lenta i amb comptagotes" de la documentació sol·licitada. Després de diverses setmanes bloquejada per falta d'acord entre els grups parlamentaris sobre següents compareixences, Legarda va citar per última hora de la tarda d'aquest dilluns els grups parlamentaris per intentar reactivar-la. Perquè la comissió pogués continuar, calia aprovar una pròrroga al ple del Congrés, però quan s'ha intentat alterar l'ordre del ple d'aquesta setmana -la qual cosa demanava unanimitat- PP i Ciutadans no hi han donat suport.

Des del PP, el seu portaveu, Rafael Hernando, ha criticat que una comissió d'investigació que tenia un termini de 3 mesos per treballar es pretengui prorrogar 6 mesos més. "S'ha d'acabar la feina. Té documentació suficient per fer-ho. S'han produït compareixences suficients i no s'han posat d'acord per decidir. No pot ser que comencin comissions que mai s'acaben perquè això genera frustració i va en contra del prestigi de la cambra", ha denunciat.