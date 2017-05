El PP demana empara al president de la Comissió del cas Vidal perquè insti JxSí i la CUP a aixecar el veto a les compareixences

El PP vol mantenir viva la comissió del cas Santi Vidal tot i que JxSí i la CUP hagin vetat totes les compareixences, inclosa la del mateix exsenador d’ERC. Aquest dimarts, el portaveu parlamentari dels populars, Alejandro Fernández, ha avançat que el seu grup ha demanat empara a la mesa de la comissió d’investigació, encapçalada pel president, el diputat de Cs Jean Castel, i el lletrat Joan Ridao. El PP pretén que s’insti els grups independentistes a aixecar el veto i permetre que s’estableixi un pla de treball. Si la mesa de la comissió no és capaç de fer canviar d’opinió JxSí i la CUP, els populars demanaran empara a la mesa del Parlament i a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell.

"Esgotarem totes les vies reglamentàries i democràtiques perquè aquesta comissió pugui acabar amb un dictamen i unes conclusions", ha indicat. Segons Fernández, " el procés independentista és profundament antidemocràtic", perquè els mateixos que demanen que tot s'ha de fer a través de la política i que al Parlament s’ha de debatre de tot, "quan els convé diuen que aquestes qüestions no s'havien de dirimir en una comissió, sinó als tribunals".

El PP considera que no és comparable que els ministres que se citin en el marc de la comissió de l’operació Catalunya no acudeixin al Parlament amb el fet que JxSí i la CUP hagin descartat qualsevol compareixença en la comissió Vidal. Fernández ha recordat que al Congrés dels Diputats ja existeix una comissió similar a la de l’operació Catalunya i allà els compareixents estan responent "àmpliament" a les preguntes. "En canvi, quan Junqueras va comparèixer al Parlament per parlar del cas Vidal va respondre amb evasives", ha opinat. El portaveu popular ha subratllat, a més, que Santi Vidal no ha donat explicacions des que es va publicar el contingut de les seves conferències.

Cs celebra el canvi d'actitud del PP

"Celebrem que el PP se sumi a la lluita de les comissions de corrupció, perquè els últims anys a Madrid ha fet tot el contrari, ha bloquejat la comissió de caixes, la de Bárcenas i la de finançament irregular dels partits", ha ironitzat el portaveu adjunt de Cs al Parlament, Fernando de Páramo. Precisament aquestes són les tres comissions que s'han impulsat al Congrés un cop el PP ha perdut la majoria absoluta.

Cs, que ostenta la presidència de la comissió Vidal, decidirà en els propers dies si se suma a la petició del PP.