El PP també presentarà recurs al Consell de Garanties Estatutàries per la Llei de Pressupostos

El PP també ha decidit presentar recurs al Consell de Garanties Estatutàries per la Llei de Pressupostos. Per fer-ho, Ciutadans cedirà 3 diputats als populars i d'aquesta manera, presentaran el recurs conjuntament, perquè el PP no pot fer-ho sol, ja que es necessiten 14 signatures -els populars tenen 11 diputats al Parlament-.

El líder dels populars, Xavier Garcia Albiol, s'ha reunit amb la cap de l'oposició al Parlament, Inés Arrimadas, aquest matí al Parlament per tirar endavant l'acord. El recurs se suma al que ahir ja va presentar el PSC perquè tenen "dubtes" de la legalitat de la partida que es destina al referèndum.

Per la seva banda, Ciutadans va explicar ahir en roda de premsa al Parlament que els serveis jurídics del partit estan treballant en el recurs a la Llei de Pressupostos i també a la llei d'acompanyament. Consideren que la partida del referèndum i altres partides "ocultes" no són constitucionals. Amb aquests recursos, el debat final per l'aprovació definitiva de la Llei de Pressupostos s'ajornarà fins al mes de març.