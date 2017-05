PP, Cs i PNB deixen l’oposició sense veu als pressupostos

Mariano Rajoy ha trobat en el PNV i Ciutadans uns aliats fidels per as pressupostos. Entre els tres partits, han tombat, una a una, la pràctica totalitat de les 5.300 esmenes que els grups de l’oposició han presentat als comptes, i que s’han discutit aquestes setmanes en comissió. Només han aprovat petites modificacions dels comptes impulsades pels mateixos partits que formen part de la majoria que aquesta setmana votarà a favor del pressupost al ple. Així, els primers comptes en minoria de Rajoy, sortiran del Congrés dels Diputats cap a la seva aprovació definitiva al Senat –on el PP té majoria absoluta– gairebé identics a com els va entrar el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro.

Serà, de nou, una votació ajustada. L’aprovació definitiva serà amb 176 vots a favor i 174 en contra, després que aquest diumenge l’executiva de Nueva Canarias, amb un diputat, confirmés un acord amb el govern espanyol per dir que sí als comptes a canvi, entre altres, de bonificacions en el transport de mercaderies a la península, bonificacions als viatges entre illes i avenços en l’Estatut d’Autonomia i en el Règim Econòmic i Fiscal de la regió. Algunes de les seves esmenes sí que seran aprovades aquesta setmana.

“Estem en la situació del rodet”, lamenta el diputat d’ERC, i portaveu a la comissió de pressupostos, Joan Capdevila. Als republicans, com al PDECat, el PSC i En Comú Podem li han tombat totes les esmenes que havien presentat i que anaven orientades, entre altres, a millorar les inversions en infraestructures a Catalunya. “La conclusió és que la tramitació parlamentària no ha servit de res”, afirma el diputat del PDECat Ferran Bel.

La novetat en aquesta tramitació pressupostaria ha estat el veto del govern, amb la mesa del Congrés, a centenars d’esmenes, argumentant que disminueixen ingressos o augmenten la despesa. El govern espanyol ha trobat en aquest mecanisme, consagrat per la Contitució, la manera de fr enar els impulsos de l’oposició, i amb l’ajuda de Cs han imposat la seva majoria a la mesa per evitar que algunes de les esmenes ni tan sols fossin discutides en comissió. “A nosaltres ens han vetat 70, i algunes eren idèntiques a les presentades en altres pressupostos”, lamenta Bel.

Veto previ

En total, es van vetar al voltant de 1.500 esmenes de tots els grups. “La sensació que he tingut és que era una voluntat premeditada de vetar el debat de les esmenes”, assevera el diputat d’En Comú Podem Joan Mena, que denuncia una “cacicada antidemocràtica” del govern espanyol, amb l’aval de Ciutadans: “El president de la comissió [Francisco de la Torre, de Cs] ha actuat més com a delegat del govern espanyol que com a àrbitre”.

Sense les esmenes dels grups catalans, els comptes consagraran una reducció de les inversions pressupostades a Catalunya, i una inversió molt menor en el corredor mediterrani que en altres infraestructures. Els diferents grups havien presentat esmenes que buscaven corregir aquest desequilibri, amb un augment de les inversions de 7.000 milions en les 800 esmenes d’ERC. Els demòcrates, que havien presentat un nombre similar d’esmenes, preveien un augment de la despesa de 10.688 milions, mentre que els comuns havien registrat 700 esmenes, 300 de les quals per inversions a Catalunya.



Totes quedaran, previsiblement tombades, i també les milers d’esmenes del PSOE, entre les quals hi havia un centenar del PSC, que reclamava un augment de la inversió de 575 milions d’euros a Catalunya. Els grups catalans han centrat les seves reclamacions en les infraestructures, especialment en les Rodalies, on el PDECat reclamava una inversió addicional de 200 milions d’euros. També han coincidit la majoria de grups a reclamar noves inversions a la Sagrera, així com diverses actuacions a nivell local i sectorial, com més fons per a equipaments culturals a Catalunya. En Comú Podem ha posat l’accent en la política social, i ERC ha insistit en l’agenda republicana, segons expliquen els diferents portaveus.