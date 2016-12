El PP acusa C's de no ser "lleial" i nega que els estiguin "marginant" amb els acords amb el PSOE

La relació entre el PP i Ciutadans ja no va començar amb bon peu en el primer debat d'investidura -fallit- de Mariano Rajoy després de les eleccions del 26-J. El president espanyol aleshores en funcions va pràcticament oblidar els seus nous socis, amb els quals acabava de signar un pacte d'investidura en el seu discurs. I des d'aleshores el refredament de les relacions ha continuat, perquè els populars han invertit més esforços a buscar el suport puntual del PSOE que a seguir fent créixer el seu pacte amb Ciutadans.

La gran coalició a l’ombra de Rajoy arracona Ciutadans

L'última mostra d'aquest refredament ha estat la signatura del pacte del bo social, per al qual inicialment el PP va buscar només els socialistes, tot i que finalment C's s'hi va sumar. L'argument inicial dels populars era que ells havien enviat la proposta a tots els grups, i que només el PSOE va respondre. Però el portaveu parlamentari dels conservadors, Rafael Hernando, ha donat una explicació diferent aquest dimarts. En una entrevista a RNE, Hernando ha afirmat que el PP va deixar de banda C's perquè Rivera els va "marginar" el dia anterior en una moció sobre política energètica al Congrés, que els taronges van pactar amb el PSOE, Podem i el PNB.

"Si la gent no és lleial, entenem que se sent desvinculada en determinades coses i busca altres acords", ha justificat Hernando. Altres càrrecs del PP han expressat darrerament en privat que l'aritmètica els obliga a deixar de banda Ciutadans i a concentrar-se en els socialistes.

Segons Hernando, la moció que va votar Ciutadans "trencava" el pacte d'investidura, i per això Rivera no té motius per sentir-se "marginat", sinó que ha de ser el PP qui s'hi senti perquè el partit taronja "s'allunya" del pacte signat.

El secretari general del grup parlamentari de Ciutadans, Miguel Gutiérrez, no ha trigat a respondre Hernando i ha defensat que voten "el que consideren" en cada assumpte perquè no tenen un compromís "amb cap partit" de fer el contrari.