L'informe dels lletrats del Parlament estableix que el bloqueig de JxSí i la CUP a la comissió Vidal és "legítim"

El bloqueig de Junts per Sí (JxSí) i la CUP a la comissió Santi Vidal ha servit de munició al PP per carregar contra Ciutadans per haver abandonat la presidència del grup de treball. Els populars han demanat responsabilitat al grup taronja aprofitant l'informe dels lletrats del Parlament que van reclamar i que es farà públic aquest matí. La diputada del PP María José García Cuevas ha explicat que el dictamen estableix que "el bloqueig és legítim perquè disposen de la majoria de representants i no vulnera els drets dels diputats, però que el president de la comissió ha de seguir intentant que hi hagi pla de treball".

En aquest sentit, la diputada ha sentenciat que "no entenem com C's ha col·laborat al bloqueig dels independentistes perquè al final, la voluntat del Govern i de la CUP és tapar el que està passant, amb la seva renúncia col·laboren a no esclarir la veritat". Els populars volen que C's no tiri la tovallola i proposi un president del seu grup perquè "la comissió no caduca i és un tema d'interès general".

El diputat de C's, José María Espejo, ha respòs que "el boqueig de totes les compareixences proposades per l'oposició ha deixat inoperativa la comissió" i que "no té sentit presentar un candidat si no hi ha un pla de treball". El diputat de C's, Jean Castel, va renunciar a la presidència de la comissió Vidal després que JxSí i la CUP la deixessin sense efecte per no fer el joc a la Fiscalia. Espejo ha deixat en mans de la Junta de Portaveus el nomenament d'un nou president per aquesta comissió.