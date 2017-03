El PP acusa C’s de tenir una "doble vara de mesurar" la corrupció i li recorda els seus "errors" de finançament a Múrcia

El oordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha acusat aquest divendres Ciutadans de tenir una "doble vara de mesurar la corrupció", que és "bastant curiosa", per exigir la dimissió del president murcià, Pedro Antonio Sánchez, mentre dona suport a l'alcalde socialista de Granada, el socialista Francisco Cuenca, també imputat en un cas de presumpta corrupció. Maillo ha recordat, a més, que Ciutadans tampoc va exigir l’estiu passat la dimissió del diputat popular Óscar Clavell, imputat pels mateixos delictes que el president de la comunitat de Múrcia.

En opinió del número 3 del PP, el president de Ciutadans, Albert Rivera, "cau en l'exageració absoluta", després d’haver suggerit que el PP i Mariano Rajoy "protegeixen" Sánchez perquè no reveli informació sobre el finançament del PP. I li ha respost que si vol parlar de finançament dels partits, ja hi ha una subcomissió creada al Congrés per parlar del tema, recordant que Ciutadans també va tenir a Múrcia i a La Rioja assumptes que van descriure com a "mala praxi o errors". " Si volen parlar de finançament, parlem-ne de tot", ha dit en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, en la qual ha insistit en l'argument 'popular' que si hi ha un finançament ben conegut, és el del PP.

Maillo ha recordat que C’s ha presentat una proposició de llei al Congrés en la qual diu que els investigats han de dimitir quan se'ls obri judici oral, que és el mateix que defensa el PP en els seus estatuts. " En aquest país s’està pervertint la presumpció d’innocència", ha lamentat.

Confiança en el pacte estatal

Pel que fa al pacte d’investidura que van subscriure PP i C’s, el coordinador general dels populars ha assegurat que "gaudeix de bona salut". Per això, ha opinat que "la sang no arribarà al riu". Per a Maillo, malgrat les darreres declaracions dels dirigents de Ciutadans, el partit taronja és "responsable" i conscient de la necessària "estabilitat" que necessita Espanya. El responsable del PP ha reaccionat així als anuncis de reunions amb el PSOE i Podem que ha anunciat Rivera per intentar engegar diversos assumptes que el PP va acceptar a l'agost però que ara considera difícils d'aplicar: la limitació de mandats, la supressió d'aforament i una comissió d'investigació sobre el finançament del PP.

En aquest sentit, Maillo ha demanat que no es confongui el pacte d'investidura, amb les seves 150 mesures que sí s'estan impulsant encara que en algunes hi hagi "interpretacions", amb les sis condicions prèvies que va posar Cs per asseure's a parlar i que el PP va signar "perquè no hi hagués terceres eleccions". Algunes d’aquestes condicions prèvies tenen "serioses dificultats" per implementar-se, segons ha reconegut el número 3 dels populars, perquè necessitarien una reforma constitucional "i Ciutadans també ho sabia".