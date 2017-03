PP i C’s preserven la negociació dels comptes espanyols i rebaixen tensions

Tocat però no enfonsat. Així veuen a Ciutadans i al PP el pacte que va unir tots dos partits a l’octubre per ungir president Mariano Rajoy. El driblatge dels populars als seus socis amb la comissió d’investigació dels papers de Bárcenas va fer saltar espurnes dimecres, però ahir dirigents d’una formació i l’altra s’afanyaven a apagar el foc i a preservar la negociació pels pressupostos. Les acusacions de “deslleialtat” que feia el dia anterior el portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, es van moderar, i el coordinador general dels populars, Fernando Martínez-Maillo, es va afanyar a considerar “vigent” l’acord i va rebaixar l’acusació a C’s a “precipitació”.

A la riba de Ciutadans les aigües també es van calmar. Albert Rivera va continuar defensant que la comissió d’investigació havia de ser només circumscrita al PP, i no a tots els partits com proposen els de Mariano Rajoy, però va asseverar que el pacte amb el PP només està trencat en l’àmbit de la regeneració. Per això el partit ha pactat amb Podem i PSOE la creació de la comissió, i buscarà també l’acord amb l’oposició per fer una reforma exprés de la Constitució que inclogui la limitació de mandats i la fi dels aforaments. En altres paraules, i segons van confirmar fonts del partit taronja, el pacte segueix viu en les qüestions fonamentals, i les negociacions pels pressupostos continuen a tota marxa. “No renunciarem a les coses bones del pacte per això”, van afirmar aquestes fonts.

Des de París, on participava en una cimera europea, Rajoy també feia un esforç per posar calma. Tot i la picabaralla amb Rivera al ple de dimecres (el líder de Ciutadans es va picar la cara mentre Rajoy donava allargs a la comissió d’investigació pactada), el president espanyol va fer una crida a “reconduir aquesta situació, perquè no porta enlloc”. El líder popular va demanar a propis i aliens que estiguessin “tranquils” -l’exabrupte d’Hernando de dimecres ressonava en les seves paraules-, perquè cal continuar amb la negociació dels “temes importants”.

I al capdamunt d’aquesta prelació de prioritats hi ha els pressupostos, que entraran a la cambra a finals d’aquest mes o principis del que ve. Tot i que Rajoy té coll avall que encara que no pugui aprovar uns comptes per al 2017 no convocarà eleccions, necessita els vots de Ciutadans per poder, com a mínim, iniciar la tramitació dels pressupostos. Després el delicat equilibri parlamentari li podria permetre fins i tot la carambola d’aprovar-los sense els vots del PSOE (que manté el no): ha de convèncer el diputat canari del grup socialista, que no està sotmès a la disciplina de vot perquè forma part d’un altre partit, a més del PNB i els partits del grup mixt que es presenten en coalició amb el PP a les eleccions en diverses autonomies.

La gesticulació inicial d’uns i altres, doncs, ha donat pas a una nova calma en què només ha canviat una cosa: Rivera ja ha trencat el tabú de pactar amb Podem un acord rellevant. La foto amb Irene Montero i Alberto Garzón envia un missatge a Rajoy: que l’oposició pot tocar-li el crostó. Queda entès, però el president espanyol manté la clau de la convocatòria d’eleccions per pressionar l’oposició, i al Congrés hi ha el convenciment que uns nous comicis només el beneficiarien a ell.

El debat de fons, tapat

Mentrestant, el soroll de sabres no deixa emergir el debat de fons: la investigació de la corrupció dels partits, que ha passat a un segon pla. La jugada del PP de proposar dues comissions d’investigació sobre el tema al Congrés i al Senat li donarà un avantatge competitiu, perquè a la cambra baixa, on té majoria absoluta, podrà accelerar els tràmits i dirigir la comissió, carregant-se de munició per amenaçar els rivals d’incidir en dels seus draps bruts si el collen massa al Congrés, segons insinuen algunes fonts populars. Dirigents del partit ja parlen aquests dies d’entrar a fons en l’origen dels diners de Podem, que situen a Veneçuela, i planten dubtes del finançament de C’s en petit comitè. La guerra de comissions, doncs, amenaça de capar la capacitat investigadora de les cambres i deixar-ho tot en molt soroll per no res.