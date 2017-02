El PP presta vots a ERC i el PDECat perquè seguin a la comissió de secrets oficials del Congrés

Els diputats del PP han votat aquest dimecres amb la pinça al nas perquè tant Esquerra com el PDECat tinguin representació en la comissió de secrets oficials del Congrés, després que deixessin els republicans sense representació l'anterior legislatura. Cinc anys després, els populars es fien ara d'ERC i no han posat objeccions que els nacionalistes catalans, tot i formar part del grup mixt, puguin seure a la comissió, malgrat les crítiques de Ciutadans, que els volien deixar fora. Els dos partits independentistes han passat les votacions, que es fan de forma secreta, igual que la investidura. Necessitaven el suport de tres cinquenes parts de la cambra, per tant, eren imprescindibles els vots prestats del PP. Jordi Xuclà, el candidat del PDECat, ha aconseguit més vots que no pas el d'ERC, Joan Tardà: 297 enfront de 301, gràcies que l'han votat els quatre diputats de Compromís, també membres del grup mixt. La resta de candidats n'han obtingut una mitjana de 327, d'un total de 350.

El diputat popular José Antonio Bermúdez de Castro s'ha afanyat a matisar la seva posició perquè no s'entengués que votaven en el mateix sentit que les formacions independentistes. En declaracions als passadissos del Congrés, el coordinador de formació del PP ha aclarit que en cap cas es pot tractar d'un "vot de confiança", i que els populars només han donat suport als candidats d'ERC i el PDECat per mantenir la "normalitat institucional".

Es tracta d'una situació diametralment oposada a la de l'anterior legislatura, en què el PP va deixar fora a ERC. Bermúdez de Castro ha defensat que la situació llavors era molt diferent, perquè com a membres d'un grup mixt amb àmplia representació d'Amaiur, calia deixar fora d'una comissió en què es té accés a informació sensible una formació que no havia condemnat la violència d'ETA. I es temia que ERC els passés documentació.

"Ara la situació és diferent. ERC té grup propi al Congrés i tots els precedents parlamentaris indiquen que sempre que és així han tingut representants a la comissió de secrets oficials", ha afegit Bermúdez de Castro, incidint que s'inclou també el PDECat, perquè la situació al grup mixt és diferent.

Ara bé, el PP adverteix a les dues formacions independentistes que hauran d'assumir les responsabilitats extres de la comissió i " treballar en clau nacional espanyola en la defensa de la legalitat vigent" i amb "lleialtat institucional". El portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, va criticar ahir el "cinisme" d'ERC i el PDECat: "No diuen que volen anar-se'n i després lluiten per poder ser a la comissió?", es va preguntar.

La comissió comptarà amb la presència de tots els portaveus del congrés menys els de Compromís, Bildu, Fòrum Astúries, Coalició Canària, UPN i Nova Canàries. En representació del PDECat, però, hi haurà Jordi Xuclà, davant la previsió ja d'una futura inhabilitació del seu portaveu al Congrés, Francesc Homs. El judici pel 9-N al Tribunal Suprem comença dilluns de la setmana que ve.