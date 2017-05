El PP de Girona ajorna el Congrés per evitar la pugna interna

El PP de Girona ajorna el congrés que tenia previst per a l’11 de juny per evitar la pugna interna del partit en aquesta demarcació. Aquest dijous era l’últim dia per presentar les candidatures que es volien presentar per liderar el partit a les comarques gironines. La convocatòria, però, ha quedat deserta i no s’hi ha presentat cap candidatura. Segons han explicat fonts del partit a l'ARA, es perfilaven dues candidatures: una que defensava l’actual president del PP a Girona i delegat del govern, Enric Millo, i l’altra que defensava el diputat popular al Parlament, Sergio Santamaría.

Per evitar dividir la militància, el partit ha decidit donar-se més temps perquè les dues candidatures puguin consensuar un candidat de consens. Així doncs, el Comitè Organitzador del Congrés a les comarques gironines ha decidit ajornar el conclave previst per al juny i ara serà la Junta Directiva de Girona la que haurà de decidir un nou termini per presentar les candidatures i una nova data per celebrar el congrés.