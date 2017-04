El PP veu en la divisió del Govern per encarregar les urnes "desconfiança" entre Puigdemont i Junqueras

El Govern no es posa d'acord amb qui ha d'encarregar les urnes per fer el referèndum i l'oposició ja hi suca pa. El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha considerat aquest fet com una mostra que el "procés és inviable i que està totalment liquidat". En aquest sentit, el popular ha vist en aquest fet una "total desconfiança entre Puigdemont i Junqueras".

De fet, comprar les urnes suposa un pas més per tirar endavant un referèndum que el TC té previst suspendre i tenint en compte que la Fiscalia vigila de ben a prop tots els moviments que fa el Govern. Per això, Fernández ha dit que la tensió que s'ha generat dins l'executiu català és un intent dels membres del govern "d'amagar de te tenir responsabilitats serioses".

Tal com ha avançat l'ARA, el departament de Vicepresidència ja ha fet fa dies l’encàrrec verbal a Governació perquè liciti el contracte que ha de permetre comprar les urnes del referèndum però la conselleria exigeix que se li sol·liciti per escrit. En aquest sentit, el portaveu popular considera que es posen els "interessos partidistes per davant dels catalans".