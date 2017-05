El PP acusa JxSí i la CUP d'"encobrir les vergonyes del clan Pujol" i relegar el cas a una "manipulació" per parar el Procés

Les noves revelacions que situen Marta Ferrussola com la "mare superiora" de la fortuna andorrana de la família Pujol, han indignat els partits de l'oposició al Parlament. Els primer a referir-s'hi ha estat el PP, que per boca del seu portaveu, Alejandro Fernández, ha carregat la culpa a JxSí i la CUP d' "encobrir el clan Pujol" tapant-li les "vergonyes". Segons ha manifestat en roda de premsa, Fernández ha criticat que als "28 folis" del dictamen de les conclusions de la comissió d'investigació del frau i la corrupció política que va presidir l'ex diputat de la CUP David Fernàndez en la legislatura passada, "no aparegués el nom de Pujol".

El cert és que en el redactat de les conclusions hi havia referències explícites a la família Pujol -l'ex president, la seva dona i el primogènit hi van comparèixer-, però és en els 28 folis que va presentar el grup de CiU per a elaborar el dictament on no hi apareixia el nom de Pujol.

Més enllà de la imperfecció, el diputat popular ha assenyalat que les "impactants informacions" aparegudes en relació a la fortuna dels Pujol han situat la família "al mateix nivell que els pitjors sàtrapes de la política internacional". "Al nivell dels pitjors dictadors que a un se li poden passar pel cap", ha afegit. Fernández ha retret els socis sobiranistes que valoressin que "no hi havia res" del cas Pujol, un cop finalitzada la comissió d'investigació. "Es dedicaven a dir que era tot inventat, que era una manipulació per parar el procés", ha sentenciat. Per tot això, el portaveu dels populars a la cambra catalana ha subratllat que "a més d'un se li hauria de caure la cara de vergonya".