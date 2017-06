El PP demana a Mas "que no s'amagui darrere de Pascal" per demostrar que no hi ha un pacte de silenci amb Gordó

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) va obrir la investigació contra Germà Gordó divendres passat. Tot i un comunicat inicial en què el PDECat acceptava que Gordó seguís com a diputat de JxSí (abandonant la presidència de la comissió de Justícia), el Partit Demòcrata i també JxSí li han demanat formalment que renunciï a la seva acta de diputat. Quatre dies després, però, el president del PDECat, Artur Mas, encara no s'ha posicionat públicament sobre el tema. El PP li ha reclamat aquest dimarts que ho faci perquè, si no, estarà avalant la tesi que hi ha "un pacte de silenci" amb l'exconseller, ha explicat des del Parlament el portaveu dels populars, Alejandro Fernández.

A diferència de les opinions expressades divendres passat, aquest dimarts els grups de l'oposició també han reclamat a Gordó que abandoni l'escó de diputat al Parlament. El PP, que inicialment preferia esperar a l'obertura del judici oral contra ell, ha canviat d'opinió un cop l'exconseller de Justícia ha comunicat que abandonarà el grup de JxSí i passarà a ser diputat no adscrit. "Ha abandonat el seu partit polític i podria incórrer en un cas de transfuguisme", ha denunciat.

En tot cas, la imputació de Gordó demostra, segons el PP, que el Procés "va començar pel 3% i morirà pel 3%".

També s'ha sumat a la petició de dimissió de Gordó, CSQP, que divendres passat també es va mostrar més prudent. Aleshores, el portaveu del grup, Joan Cosubiela, va demanar a JxSí i a Gordó que expliquessin públicament quines responsabilitats assumirien. Ara, el portaveu adjunt, Albano Dante Fachin, ha preferit un llenguatge més directe. "Els últims dies hem anat veien el titubeix del PDECat i del mateix Gordó. Un cop vist això, creiem que li hem de demanar la dimissió", ha indicat des de la sala de premsa del Parlament.

De la seva banda, el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, també ha exigit que l'exconseller deixi l'escó. Ho ha fet a través d'una piulada a Twitter.

Gordó ha de deixar l'escó, però les responsabilitats polítiques no es poden quedar aquí: la coalició de Govern ha de donar explicacions. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 6 de junio de 2017

Pel que fa a C's, el portaveu adjunt, Fernando de Páramo, ha carregat contra els socis del PDECat al Govern i ha atribuït a ERC i la CUP la missió de "tapar la corrupció" de Convergència. " Puigdemont té ara dos còmplices, Junqueras i la CUP. La feina del vicepresident del Govern és tapar la corrupció de CDC", ha indicat en roda de premsa. Tot i que els cupaires i els republicans han reclamat la dimissió de Germà Gordó, De Páramo ha recordat que en la Junta de Portaveus d'aquest mateix dimarts s'han negat a acceptar que el president de la Generalitat comparegui al Parlament per parlar d'aquesta qüestió.

"La primera condició que nosaltres posem és que tots els imputats per corrupció política se'n vagin a casa", ha remarcat referint-se a Madrid i Andalusia, on han exigit al PP i al PSOE que prescindeixi dels polítics imputats. "Nosaltres també volem escoltar a Mas, però avui hem perdut una oportunitat de fer comparèixer l'actual president de la Generalitat per demanar-li explicacions sobre les actuacions d'un company de partit i de grup parlamentari", ha conclòs.

Des de Brussel·les, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha qualificat "d’hipòcrita" l’actitud del PDECat, que va demanar a Gordó que fes "un pas al costat" després de saber-se la decisió del TSJC d’obrir diligències a l’ex conseller de Justícia pel cas del 3%. " No he vist enlloc que se l’estigui acusant d’operacions d’enriquiment personal. Crec que és una mica hipòcrita que des del seu antic partit se’l treguin de sobre", ha assegurat Iceta aquest dimarts en la seva visita al Parlament Europeu. Segons el líder del PSC, si les acusacions són certes,"“els qui haurien de prendre decisions bastant diferents de les que estan prenent són ells mateixos", ha advertit en referència al PDECat.

I si el consens al voltant de la dimissió de Gordó és ja unànime al Parlament, les entitats sobiranistes s'hi han afegit des de fora de la cambra catalana. El president de l' ANC, Jordi Sànchez, ha criticat la decisió de Gordó de preservar la condició de diputat: "No és això, Germà, no és això", ha escrit a Twitter, on ha defensat que el seu escó és del "projecte comú". "La honorabilitat es pot defensar sense la trinxera de l'escó", ha conclòs.