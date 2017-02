PP, PSC i C's registren al Parlament la comissió d'investigació sobre el cas Vidal

PP, PSC i C's han registrat aquest dimarts al Parlament la creació d'una comissió d'investigació específica sobre l'anomenat cas Santi Vidal. Els tres grups estan convençuts que part de les declaracions de l'exsenador d'ERC són certes i no confien en la paraula del Govern, que les ha desmentit des que va esclatar la polèmica. De fet, la portaveu de l'executiu, Neus Munté, ha apuntat que "no tindrà cap utilitat" perquè el Govern ja ha donat les explicacions que pertoquen. Junts pel Sí contraatacarà a la tarda i, tal com van anunciar aquest dilluns, la coalició independentista demanarà formalment la creació d'una altra comissió d'investigació, en aquest cas sobre l'operació Catalunya.

Al Parlament conviuran, doncs, dues comissions d'investigació en els propers mesos. La de l'oposició es crearà de forma automàtica ja que ho han demanat tres grups parlamentaris i la que planteja JxSí s'haurà de validar al ple del Parlament, tot i que té la majoria garantida, ja que el PSC ja ha comunicat que hi votarà a favor.

El PP, en canvi, rebutja que s'investigui la suposada guerra bruta de l'Estat contra líders independentistes. El seu portaveu parlamentari, Alejandro Fernández, ha subratllat aquest dimarts en roda de premsa que no es pot comparar l'operació Catalunya amb el cas Vidal. " El cas Vidal és de màxima actualitat i genera alarma social, per la possible vulneració dels drets dels ciutadans", ha indicat. En canvi, ha opinat que en l'operació Catalunya "va quedar tot perfectament clar amb un debat mediàtic i parlamentari molt ampli". "Tot va quedar extraordinàriament clar fa molts mesos", ha insistit.

Ni PP, ni PSC ni C's creuen que el Govern s'hagi mostrat sincer negant les afirmacions que anava fent Santi Vidal en conferències organitzades per l'ANC i ERC. " Volem saber si s'ha espiat als catalans com va dir l'exsenador d'ERC. Que se sàpiga tot, que s'investigui i s'assumeixin responsabilitats en cas de ser necessari", ha apuntat el portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo. Segons ell, si Vidal hagués mentit, el Govern ja s'hi hauria querellat. C's ja ha anunciat que reclamarà la compareixença en la comissió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a més de la del vicepresident, Oriol Junqueras -que ja va comparèixer.

Una altra de les compareixences que demanarà l'oposició és del protagonista de les declaracions. Junts Pel Sí i la CUP van evitar que Vidal hagués de donar explicacions en la comissió d'Afers Institucionals i ara caldrà saber quina predisposició tenen perquè ho faci en la comissió d'investigació. " Ja va assumir les seves responsabilitats polítiques i ho va fer al cap de dotze hores", recorden fonts de la coalició independentista.

Des del PSC, el diputat Ferran Pedret ha reconegut que els últims precedents de comissions d'investigació al Parlament han estat "infructuosos", però ha garantit que no defalliran en l'interès de conèixer si les paraules de Vidal eren veritat o mentida. Pedret ha recordat que el seu grup ho ha intentat a través de preguntes parlamentàries i també amb petició d'informació - aquest dijous es votarà una moció sobre el tema- i que, fins ara, no se n'ha sortit.

Els socialistes, impulsors de la comissió Vidal, també donaran suport a la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya. De moment , l'únic que s'hi ha mostrat frontalment en contra ha estat el PP. C's s'ha mostrat ambigu al respecte en recordar que ja hi ha una comissió sobre el tema al Congrés dels Diputats. CSQP i CUP encara no s'han posicionat públicament. Fonts dels 'comuns' expliquen que amb tota probabilitat donaran suport a les dues comissions, mentre que la CUP no és partidària que Santi Vidal segueixi en la primera línia mediàtica. "Per nosaltres, el tema està acabat", va reconèixer fa una setmana el diputat anticapitalista Carles Riera.

Un cop registrades, les dues comissions seran admeses a tràmit per la Mesa. La de JxSí s'haurà de votar al ple del Parlament i totes dues començaran a caminar en les properes setmanes.