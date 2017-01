El PP, el PSC i C’s auguren eleccions abans de finals d’any

Els partits de l’oposició al bloc independentista al Parlament consideren que el sí de la CUP als pressupostos del 2017 serà estèril perquè asseguren que en cap cas al setembre se celebrarà un referèndum d’autodeterminació a Catalunya. Els més contundents en aquest sentit ahir van ser el PPC i el PSC. El coordinador general dels populars, Xavier García Albiol, va dir: “Em sap greu desil·lusionar els nois de la CUP però ja es poden estalviar el vot favorable als pressupostos perquè no hi haurà referèndum”. En la mateixa línia es mostrava el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, que assegurava que si el sí cupaire estava condicionat a un referèndum “il·legal” significa que hi haurà eleccions abans de finals d’any: “S’han cregut aquesta història del referèndum o referèndum i la veritat és que tindrem eleccions o eleccions”. Una cita amb les urnes que Iceta va pronosticar per abans de l’estiu o a la tardor. El líder socialista considera que el Govern és “inestable” perquè només s’aguanta “en una cosa que és impossible”, en referència a la consulta. Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans, per la seva banda, va opinar que la decisió de la CUP “només serveix per repetir un 9-N” i, per tant, no descartava que aquest 2017 es poguessin tornar a convocar eleccions al Parlament. Carrizosa lamentava, a més, que l’antiga Convergència “hagi deixat Catalunya en mans dels antisistema”.

Els ‘comuns’, crítics amb els comptes

El president del grup municipal de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, va ironitzar ahir sobre la decisió dels cupaires i les seves condicions: “La CUP inventa el vot favorable als pressupostos en diferit. De moment, llum verda, però si al setembre no hi ha referèndum unilateral…” I des d’ICV, el seu coordinador nacional, David Cid, criticava els pressupostos que s’aprovaran d’aquí unes setmanes: “És una mala notícia que tirin endavant uns pressupostos que renuncien a més recursos i consoliden el model de fiscalitat de CDC”. Per a Cid, el que va passar ahir fa encara més “urgent” construir una alternativa al govern de Junts pel Sí.