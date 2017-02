PP, Ciutadans i PSC ja han registrat els seus recursos al Consell de Garanties Estatutàries contra els pressupostos

Aquest divendres s'acabava el termini per presentar els recursos per a la llei de pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries. El PP ha estat l'últim grup que ha registrat la sol·licitud de dictamen a l'organisme i s'ha sumat, així, als que ja havien presentat PSC i Ciutadans aquesta setmana. A partir d'ara, el Consell de Garanties Estatutàries tindrà un mes per emetre el dictamen, cosa que farà que el debat per a l'aprovació definitiva dels pressupostos s'ajorni fins al mes de març.

La partida del referèndum és la que també han recorregut els populars, igual que Ciutadans i PSC. En concret, per la disposició addicional 31, que estableix que "el Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria". Ciutadans també va recórrer altres partides, com ara l'impost sobre l'energia nuclear o el de les begudes ensucrades, entre altres.