PP, PSOE i C's pacten no citar a declarar comissaris d'Interior a la comissió al Congrés sobre l'Operació Catalunya

PP, PSOE i Ciutadans no volen que la comissió d'investigació al Congrés sobre l'Operació Catalunya es converteixi en un espai per airejar la guerra interna al ministeri de l'Interior. Els tres partits han pactat, a esquenes de Podem i els partits independentistes, que no comparegui cap membre de la policia que no sigui una designació política, segons han avançat fonts socialistes. Aquest vespre es reuneix (en secret, ja que sempre es farà a porta tancada menys quan hi hagi citats a declarar) la comissió d'investigació al Congrés per pactar els calendaris de compareixences. Els primers en la llista són tant de l'exministre de Defensa, Jorge Fernández Díaz, com l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, els protagonistes de la polèmica gravació difosa per 'Público' l'estiu passat.

Aquests partits també volen deixar per al final les compareixences de major calat. És a dir, per d'aquí aproximadament dos mesos després d'haver ajornat ja l'inici de la investigació gairebé mig any. ERC reclama la compareixença del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, un màxim que tant PP com PSOE ja han descartat. Tampoc volen que la comissió serveixi per investigar les cloaques de la policia i enfrontar comissaris. Podem ha demanat que comparegui l'excomissari José Villarejo, que ha estat qüestionats des de diferents àmbits polítics, una opció que neguen populars i socialistes. A banda de Fernández Díaz i De Alfonso, ningú dubta que també seran citats els exresponsables de la Policia, Ignacio Cosidó i Eugenio Pino.

"El que és necessari és esclarir els dubtes com abans millor", ha assenyalat el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, reiterant que, segons la seva opinió, "no hi ha cas ni causa ni responsabilitats polítiques" perquè s'han arxivat les diferents denúncies que s'han produït.