PP i PSOE pacten relegar la conferència de Puigdemont al Senat a la comissió de les comunitats autònomes

PP i PSOE han acordat a la reunió de la mesa del Congrés relegar la conferència demanada per Carles Puigdemont a la comissió general de les comunitats autònomes, i no al saló de plens de la cambra alta, com demanava el president de la Generalitat en una carta enviada a principis de mes a la institució espanyola. Després de la reunió de la mesa, les dues formacions han acordat un text que "encomana al president del Senat que convidi el president de la Generalitat a fer servir el canal institucional idoni".

Segons les dues formacions, aquesta és la comissió general de les comunitats autònomes, perquè així es pot obrir "un diàleg amb la resta de comunitats autònomes i el conjunt dels senadors". D'aquesta manera, s'evita que el president repeteixi el format que va fer servir al Parlament Europeu, de conferència, i tingui en canvi una compareixença amb debat amb la resta de representants. Els grups recorden que Puigdemont pot demanar la convocatòria de l'òrgan de representació de les comunitats autònomes a través de l'article 56 del reglament del Senat.

La majoria absoluta del PP assegura que tiri endavant aquesta proposició i, previsiblement, Puigdemont no podrà fer la conferència al saló de plens com pretenia.

El Govern lamenta la decisió

Pocs minuts després de la decisió de PP i PSOE, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha lamentat que el Senat hagi respost amb un "no" a la petició de l'executiu català de fer una conferència en "una determinada sala". Munté ha interpretat que el 'no' del Senat a acceptar les condicions suposa un "'no' a anar al Senat a parlar de Catalunya". Tanmateix, ha evitat respondre taxativament a fet de si Puigdemont descarta comparèixer a la comissió d'autonomies com proposen PP i PSOE. "No entenc que s'hagin fet conferències amb característiques molt similars i, en canvi, no es pugui celebrar aquesta".