PP i PSOE es conjuren per descavalcar Dijsselbloem de l'Eurogrup per la seva sortida de to

Les paraules del president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, acusant els països del sud d'Europa de gastar-se els diners en "alcohol i dones" han indignat per igual el PP i el PSOE. Els dos grups majoritaris a la cambra espanyola maniobren per descavalcar l'holandès de la presidència de l'organisme europeu, a la qual va accedir en disputa amb el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos. Els mals resultats del partit socialista holandès, del que Dijsselbloem forma part, en els últims comicis als Països Baixos, a més afegeixen arguments als que consideren que hauria de ser rellevat per un conservador com De Guindos.

El mateix ministre d'Economia s'ha referit avui a les paraules de l'holandès i les ha considerat "desafortunades en la forma i en el fons". De Guindos ha evitat demanar directament la dimissió de Dijsselbloem, però sí que ha afirmat que "esperava que se n'hagués penedit", després que el president de l'Eurogrup es negués a rectificar ahir al Parlament Europeu.

La diputada socialista Micaela Navarro ha anat encara més enllà i ha qualificat de "lamentables" les declaracions del polític holandès, qui, ha dit, "només té una sortida, i és que dimiteixi". "Quan un s'equivoca ha de demanar disculpes", ha afegit Navarro.

També el líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha mostrat "indignat" per les paraules de Dijsselbloem: "Espanya no es va gastar els diners en alcohol i dones, sinó en corrupció, aeroports sense avions, radials sense cotxes i trens sense passatgers".