El PP es nega que Puigdemont s’expliqui al Congrés sense votació

La invitació oberta de la Moncloa a Carles Puigdemont perquè expliqui el referèndum al Congrés ha durat fins que el president de la Generalitat ha mostrat disposició a defensar-se des de Madrid. La possibilitat que el president de la Generalitat pugi a la tribuna d’oradors després d’anunciar ja la data i la pregunta, tal com va avançar diumenge en una entrevista a l’ARA, no ha agradat al govern de Mariano Rajoy, que s’ha afanyat a posar condicions a una invitació que, fins ara, havia reiterat per activa i per passiva durant més de dues setmanes.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va reclamar ahir a Puigdemont que “els faci arribar per escrit” tan ràpid com pugui la seva proposta per anar al Congrés perquè la resta de forces puguin “definir-se”. A més, li va demanar que sigui “valent” per “no posar-hi condicions”. Génova el desafia a enfrontar-se al “no rotund” de la cambra al referèndum. “Si parla tant de democràcia quan parla del vot, no crec que tingui por d’enfrontar-se al vot del Congrés, com va passar en el seu moment amb el pla Ibarretxe”, va etzibar Maillo durant la roda de premsa posterior al comitè de direcció del PP.

En l’entrevista a l’ARA, Puigdemont es va obrir a debatre al Congrés i exposar els plans per al referèndum, però va negar-se a una votació. “És que la votació ja hi ha sigut, al Parlament. El temps de l’acord polític, a l’estat espanyol, se li ha acabat; l’ha deixat morir. Anar al Congrés sense que el govern espanyol hagi dialogat i acordat la manera de sortir-ne reforçats tots dos no té sentit. En un debat i proposta al Congrés s’hi ha d’anar dialogat i pactat de casa”, va assenyalar.

Ara la consigna del govern espanyol i dels populars és que l’únic lloc on “cal votar” és al Congrés. Ara bé, Maillo no va aventurar com hauria de ser el format del debat, ja que s’hauria de convidar d’alguna manera el president Puigdemont. Fonts de la Generalitat ja van respondre ahir a l’ARA que no tenen intenció d’enviar cap proposta per escrit perquè consideren que ha de sortir de la Moncloa, d’on va sortir la iniciativa: va ser el 19 de maig, només tres dies abans que Puigdemont presentés el referèndum en una conferència a l’Ajuntament de Madrid, quan el PP va demanar que fes el mateix al Congrés. Sigui com sigui, el referèndum unilateral s’acabarà votant a la cambra. En una entrevista a l’ACN, el coordinador del PDECat a Madrid, Jordi Xuclà, va anunciar ahir que es debatrà una moció en aquest sentit en el ple del 20 de juny.

L’equip de Mariano Rajoy es manté en els seus arguments en la setmana decisiva del Procés. Sobre l’anunci previst de la data i la pregunta, Maillo va garantir, com ja va fer la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, fa exactament una setmana, que el referèndum no se celebrarà perquè “l’Estat té prou mecanismes per garantir-ho”. “No sabem quina serà la pregunta, però sí que sabem quina serà la resposta”, va afegir, recordant que s’ha respost al Govern des de moltes institucions europees i “en moltes llengües” que la votació no és legal.

El pla per reforçar-se a Catalunya

Paral·lelament, Sáenz de Santamaría va reunir-se ahir amb tots els delegats i subdelegats del govern espanyol a Sevilla per explicar-los els detalls del nou pla per reforçar la presència de l’administració general de l’Estat a tot el territori. En aquest sentit, va demanar a tots els delegats -en un missatge que semblava especialment dirigit al català, Enric Millo- que l’informin immediatament de qualsevol incidència al territori per poder actuar molt ràpidament.

La vicepresidenta va anunciar aquest pla durant el debat de pressupostos la setmana passada. L’objectiu oficial és que els ciutadans percebin més pròxim i amb més confiança l’Estat. Sense citar en cap moment el Procés, va contraposar “l’estabilitat” política aconseguida pel govern espanyol amb l’aprovació dels comptes aquest 2017 gràcies al “diàleg”, “als que consideren que saltar-se la llei és la millor via per dur a terme els seus plantejaments”. L’oferta de diàleg al Congrés, amb condicions de les dues bandes, continua xocant amb el discurs més dur des del govern de Rajoy.

Podem: la via unilateral “no soluciona res”

Pablo Iglesias no avalarà el referèndum unilateral que aquesta setmana concretarà Carles Puigdemont. Podem manté que la via unilateral “no soluciona res” i que l’única solució possible al problema territorial és una consulta pactada. “El full de ruta de Puigdemont no forma part de la nostra proposta”, va deixar clar ahir el secretari d’organització del partit lila, Pablo Echenique, després de la reunió de l’executiva. En la línia dels comuns -tot i les discrepàncies amb la territorial catalana de Podem-, el partit veu “legítim” que la gent demani votar i “ho demani al carrer”, però també adverteixen que “una consulta unilateral no solucionarà cap problema” perquè suposaria la “repetició del 9-N”. El que sí que estan disposats a reprovar és que s’amenaci de “reprimir mobilitzacions populars que demanen més democràcia”. Aquesta serà la posició que defensarà Iglesias durant el debat de la moció de censura, malgrat que delegarà en el líder dels comuns, Xavier Domènech, la defensa exclusiva de la posició sobre el Procés.