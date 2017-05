El PP demana que Rajoy comparegui per videoconferència en el judici a Gürtel

Mariano Rajoy vol evitar el tràngol d'haver de declarar des de l'Audiència Nacional en el judici a Gürtel. El PP ha demanat al tribunal que porta el cas que el president espanyol comparegui per vídeoconferència en qualitat de testimoni. Al·lega que l'agenda de Rajoy, com la de qualsevol president, és un " assumpte d'Estat que afecta la totalitat dels ciutadans", i que la seva "posició institucional" així ho aconsella, tal com assenyala l'escrit enviat pel partit, al qual ha tingut accés l'ARA.

Tornarà així Rajoy a recórrer a la pantalla de plasma, com en els moments més negres de la crisi econòmica? L'última paraula la tindrà el tribunal, integrat per tres magistrats, que ja va votar dividit i sota moltes pressions obligar el president espanyol a comparèixer.

"N'hi ha prou amb consultar l'agenda publicada pel Palau de la Moncloa en la seva pàgina web per confirmar el perjudici evident que causaria a exercir la tasca del seu càrrec públic la paralització de la seva activitat per comparèixer-hi en persona", afegeix l'escrit del PP.

No té en compte, però, que Rajoy no acostuma a tenir una agenda pública gaire atapeïda. En l'agenda de previsions setmanal que envia la Moncloa cada divendres a la premsa, acostuma a tenir fins a tres dies lliures, en què no aclareix quins són els assumptes que despatxa.