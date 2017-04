El PP li demana a Rull que col·labori amb l'Estat per executar les inversions promeses en infraestructures

Les inversions promeses pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la setmana passada encara porten cua, i aquest dijous han entrat en seu parlamentària. El PP català, per boca del diputat Alberto Villagrasa, ha tret pit de les inversions promeses per Rajoy i ha demanat al Govern català que col·labori amb l'executiu espanyol per tirar endavant els 4.000 milions d'euros que l'Estat va prometre en inversions en infraestructures per a Catalunya.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, però, ha afirmat que el Govern català ha col·laborat sempre amb l'executiu espanyol i que estan disposats a tornar-ho a fer sempre que hi hagi una "base sòlida" sobre la qual treballar. En aquest sentit, Rull ha retret als populars que el govern espanyol faci "performances" per prometre una sèrie d'inversions que després no compleixen. "Menys gesticulació i més operativitat", ha sentenciat.

Rull també ha volgut deixar que, tot i les promeses en infraestructures per part de Rajoy, això no farà renunciar al compromís del Govern de tirar endavant el procés sobiranista. "Això no va de diners ni de promeses, sinó de democràcia, llibertat i dignitat", ha subratllat. En aquest sentit, Rull ha lamentat que Catalunya ja estigui acostumada a "promeses i cants de sirena que no porten enlloc", sinó tot el contrari, "reforcen la idea que Catalunya necessita la independència per prosperar".

Durant la interpel·lació dels populars, Villagrasa i Rull han exposat xifres contradictòries en matèria d'inversions en infraestructures. Mentre Villagrasa ha tret pit que Catalunya és una de les tres comunitats autònomes que més diners ha rebut en els últims anys i que les inversions a Catalunya han estat un 40% superiors a les de la Comunitat de Madrid en els darrers cinc anys, Rull ha acusat els populars de menystenir Catalunya en matèria d'infraestructures i ha posat d'exemple la desinversió amb Rodalies o amb el Corredor Mediterrani. El conseller ha tornat a reiterar que el mateix govern espanyol "s'ha desautoritzat" ell mateix amb els comptes que va presentar dimarts.

La interpel·lació al Govern arriba després que aquesta setmana el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, presentés els pressupostos generals de l'Estat. En aquests comptes, la inversió a Catalunya es va reduir en gairebé 30 milions d'euros. La xifra, tot i que suposa la inversió més alta des del 2011, ja que representa un 13,4% del total, queda molt per solta del pes de Catalunya en població i producte interior brut.