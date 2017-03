El PP portarà al Tribunal Constitucional la reforma del reglament del Parlament

“Es vulneren els drets dels diputats”

Dijous passat ho va apuntar i ahir el coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va anunciar que el seu partit portarà al Tribunal Constitucional (TC) la reforma del reglament del Parlament que ha impulsat JxSí. Un recurs d’empara que els populars volen consensuar amb C’s i PSC -els socialistes no s’hi han mostrat partidaris- per tramitar-lo la setmana que ve. Ahir, a Mollerussa, Albiol va remarcar que la creació de la ponència conjunta per reformar el reglament de la cambra “vulnera els drets dels diputats d’una manera totalment inadmissible”, segons va recollir l’ACN. Només la CUP ha decidit sumar-se a la ponència que preveu atorgar als grups parlamentaris la possibilitat, sempre que aconsegueixin majoria absoluta, de tramitar les lleis en lectura única, és a dir, en un sol dia.

Formalment, el PP es queixa de la creació d’una ponència conjunta, tot i que la majoria dels grups parlamentaris no hi volen participar. El TC ja va donar la raó a Ciutadans quan va anul·lar les ponències de les lleis de desconnexió. Junts pel Sí esgrimeix, però, que per reformar el reglament no hi ha cap altra via legal que la de la ponència conjunta i, per tant, que aquesta situació és diferent. En tot cas, més enllà del mecanisme escollit per la coalició independentista, el problema principal que hi detecten els populars no és la manera, sinó l’objectiu final d’aquesta reforma.

Desconnexió en un dia

La reforma del reglament que planteja JxSí té un objectiu concret: l’aprovació de la llei de transitorietat jurídica en lectura única, per desconnectar del marc legislatiu espanyol en un sol dia sense que el TC hi pugui intervenir. I el recurs del PP al Constitucional, més enllà de denunciar la “violació dels drets dels diputats”, intenta evitar-ho. Si el TC anul·la la ponència conjunta perquè interpreta que la reforma del reglament s’hauria de fer amb el vistiplau de la majoria de grups de la cambra, els populars creuen que es posaria punt final a la possible desconnexió exprés. Com diu el reglament i defensa JxSí, la ponència conjunta és l’única manera de reformar el reglament del Parlament. Per tant, si el Constitucional anul·la aquesta via per falta de consens parlamentari, l’aprovació en lectura única de la desconnexió no seria un opció. Fonts de JxSí expliquen, però, que tenen sobre la taula altres alternatives.