El PP utilitza la imatge de Jordi Pujol per donar arguments econòmics en contra la independència

Fa unes setmanes, el PP català va posar en marxa una campanya en contra la independència que posava èmfasi en els arguments d'identitat i feia servir una imatge d'una parella fent-se un petó per demostrar que Catalunya és millor dins Espanya. Ara, els populars inicien una altra campanya en contra la independència, però basada en arguments econòmics. Així, expliquen que en una hipotètica Catalunya independent, 3 de cada 10 catalans no cobrarien la pensió. I per explicar-ho, els populars han utilitzat una imatge de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i la seva dona, Marta Ferrusola, acompanyada de la frase: "Ells no necessiten pensió, per això juguen amb la teva".

La imatge es difondrà en els 150.000 díptics que els populars han editat i que començaran a repartir durant aquest cap de setmana i fins al setembre. Albiol considera que la campanya és totalment "objectiva" i que les dades ho demostren, ja que, segons ha explicat, les aportacions a la seguretat socials dels catalans van ser de "16.500 milions d'euros", mentre que el que van cobrar els pensionistes van ser "21.000 milions d'euros, per tant, la diferència és de gairebé un 30%, segons dades del ministeri de treball". Per això, per Albiol la independència és "un mal negoci" i ha denunciat que Carles Puigdemont hagi venut "una visió idíl·lica" de convertir Catalunya en una Estat independent.

Tot i donar arguments en contra la independència, Albiol continua negant que es tracti d'una campanya pel 'no' al referèndum. "El nostre dret és informar, estem cansats de la mentida i la manipulació de l'independentisme", ha defensat Albiol. I en aquest sentit, ha tornat a fer servir el símil futbolístic de jugar el partit "a la contra" i no esperar per defensar les dues campanyes que han engegat els populars per donar arguments en contra la independència.

Advertiment als funcionaris

Tot i que Albiol no contempla que hi hagi referèndum ni tampoc que s'acabi constituint una República Catalana, ha llençat un advertiment als funcionaris i als polítics que "no compleixin la llei" . "Si no s'ajusten a la legalitat, podran tenir certes complicacions", ha avisat el líder popular. I en aquest sentit, Albiol ha mostrat la seva preocupació perquè "una part dels sindicats no estiguin explicant la veritat als treballadors".