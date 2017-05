El PP alerta que el 30% de jubilats "no cobrarien la seva pensió" en un estat català

Nova campanya del PP en defensa del no a un possible referèndum d'independència. Després que fa unes setmanes Xavier García Albiol presentés 'La Catalunya valenta' per expressar que els catalans no independentistes són "més i millors", ara els populars manifesten que un 30% de jubilats "no cobrarien la seva pensió" en un estat català.

Després de la reunió del comitè de direcció del PPC, Albiol ha explicat que els quadres del partit es desplegaran per "més de 100 municipis" de Catalunya per difondre aquests arguments en carpes instal·lades al carrer i reunions sobretot amb col·lectius de jubilats, "segurament els més vulnerables" de la societat i "els que pitjor ho passarien" en cas que Catalunya s'independitzés.

En la seva campanya, el PPC explicarà que si Catalunya se separés d'Espanya "com a mínim el 30% dels pensionistes catalans no podrien cobrar la seva pensió".

Els populars han arribat a aquesta conclusió a partir de dades oficials del govern central que indiquen que el 2016 a Catalunya "el conjunt de treballadors catalans va aportar 16.668 milions d'euros per pagar pensions" de tota mena, mentre que "la despesa per pagar pensions a Catalunya va ser de 23.140 milions", dels quals prop de 2.000 corresponen a "despeses de gestió del personal" de l'administració pública.

Per tant, ha destacat el líder del PPC, "hi ha un dèficit de 6.000 milions, que són els que es deixarien de cobrar" en cas d'independència.

"Amb les pensions dels jubilats de Catalunya no es juga", ha advertit García Albiol, que ha subratllat: "La independència no ens interessa, té molt risc, és molt perillosa".

Convençut que "la situació política a Catalunya no està per quedar-se tancats a les seus", García Albiol ha defensat la conveniència d'aquesta nova "campanya a peu de carrer" per explicar "cara a cara" als pensionistes "la veritat".

Aquesta campanya agafa el relleu d'una altra iniciativa desenvolupada en les últimes setmanes amb el lema 'La Catalunya valenta', en la qual el PPC ha difós els seus arguments contra la independència a través de carpes al carrer en prop de mig centenar de municipis de Catalunya.

García Albiol ha valorat positivament la campanya, en la qual no s'ha registrat "cap incident", i ha constatat que "la gent que no és independentista està farta del procés separatista".