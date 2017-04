El PP es nega a fer campanya pel 'no' al referèndum perquè assegura que no es farà

El PP no farà campanya pel 'no' al referèndum. Considera que el procés referendari "no es farà". Així ho ha explicat el president del PP català, Xavier García Albiol, aquest dimarts en roda de premsa. "El PP no necessita fer campanyes pel 'no' al referèndum", ha sentenciat i ha aprofitat per criticar el repartiment de 'sí' gegants per diferents poblacions catalanes. "És una campanya gris i trista, com la mentalitat dels que ho organitzen", ha lamentat. Al mateix temps, Albiol també ha assegurat que és una campanya basada en "mentides", en la qual el PP no hi vol entrar: "Ho deixem pels altres, que ho saben fer perfectament".

A mitjans de maig és quan els sobiranistes tenen previst iniciar una campanya unitària pel 'sí' al referèdum. Una campanya que coincidirà amb la que els populars volen començar el 6 de maig i que, segons Albiol, no té res a veure amb el referèndum, sinó que es tracta d'una campanya al carrer per explicar als ciutadans el projecte del PP. Està previst que s'organitzin 96 actes durant els caps de setmana de tot el mes. L'objectiu, segons Albiol, és que el PP deixi de jugar "a la defensiva" i que surti "a atacar i a marcar gols".

Els populars volen explicar el seu projecte al carrer per convertir el partit en el "referent" de les persones que no són independentistes i que "han estat víctimes del nacionalisme excloent". "És necessari que el PP surti al carrer a explicar el seu projecte", ha dit. Un projecte es basa en els "problemes reals dels catalans", i no a parlar del "sí o el no per un referèndum que no es farà". Els populars volen exercir una política catalana "en positiu" i que defensi les prioritats dels catalans.