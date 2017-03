El PP es nega a crear la comissió d'investigació de la seva caixa B pactada amb C's

El PP torna a saltar-se el pacte d'investidura que va signar amb Ciutadans i que va servir per fer Mariano Rajoy president del govern espanyol. Després de donar allargs durant mesos per a la creació d'una comissió d'investigació sobre la 'comptabilitat B' del partit, finalment el portaveu popular al Congrés, Rafael Hernando, ha donat la primera negativa pública a aquesta comissió. En lloc de centrar-la en la del PP, el partit proposarà que es creï una comissió d'investigació sobre el presumpte finançament irregular de totes les formacions: "La cambra no pot investigar només una de les parts".

C’s gesticula per protestar pel menysteniment del PP

La jugada infringeix clarament el pacte de 150 que van rubricar tots dos partits i que, en el seu punt 98 comprometia el PP a "impulsar la creació d'una comissió parlamentària d'investigació sobre el presumpte finançament il·legal del Partit Popular, que permeti aclarir les responsabilitats polítiques pels fets investigats i formular recomanacions que impedeixin la repetició de casos similars en un futur". I arriba just en el moment què la relació entre el PP i Ciutadans passa un moment tens, per la negativa del president murcià a dimitir, tot i estar imputat, infringint també el pacte de governabilitat signat a la regió.

Tot i així, Hernando ha defensat que hi ha "altres formacions" investigades per presumpte finançament irregular i que per tant caldria obrir el focus per no fer una comissió "contra ningú". El portaveu popular ha assegurat que no ha "escoltat ningú dir que no vol que l'investiguin", i per això s'ha mostrat convençut que la resta de formacions no hi posaran impediments.

Des del PSOE, el portaveu parlamentari, Antonio Hernando, ha respost que aquest compromís del PP "tenia a veure amb un cas, la caixa B del PP, el Gürtel" i ha afegit que "ningú més té una caixa B", per això ha considerat que cal mantenir la comissió d'investigació tal i com està plantejada en la petició dels mateixos socialistes, que va encaminada a investigar el finançament popular. "Qui vulgui podrà votar-la favorablement", ha afirmat, llançant un repte a Ciutadans per sumar-se a la seva proposta i donar per trencat aquest punt de l'acord amb el partit que dóna suport al govern espanyol.