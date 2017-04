El PP demanarà la compareixença de Junqueras perquè expliqui els preparatius del referèndum

El PP demanarà la compareixença al Parlament del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, perquè doni explicacions sobre l'acord que va prendre el consell executiu el passat 21 de març d'implicar totes les conselleries del Govern per organitzar col·legiadament el referèndum, tal i com publica avui l'ARA. El portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha explicat que aquest acord no apareix en la documentació oficial del Govern, cosa que considera un "nou intent d'astúcia" de l'executiu català per tirar endavant la consulta.

En aquest sentit, Fernández vol que Junqueras expliqui en seu parlamentària què ha encarregat a les diferents conselleries per organitzar conjuntament la consulta i que "il·lumini amb la seva astúcia" la ciutadania, ha dit amb ironia. "La immensa majoria dels catalans no estan per astúcies", ha sentenciat. Pel popular, cada vegada hi ha menys catalans que són partidaris de tirar endavant el referèndum.