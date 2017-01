El PP considera que Puigdemont no repetirà per “covardia política” i per “por a una patacada electoral”

El coordinador general del PP, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no repetirà per "covardia política" i per "por a una patacada electoral". "És evident que li agradaria repetir com a candidat a la presidència, com qualsevol polític", ha reflexionat en veu alta Albiol.

"I, si no ho fa, no és per responsabilitat ni perquè la seva missió s’ha acabat sinó perquè és molt conscient que les urnes se l’emportaran per davant tant a ell com a qualsevol candidat del PDECat", ha puntualitzat el coordinador general del PP. Davant les paraules de la consellera Munté que Mas seria un "bon candidat" del Partit Demòcrata en unes noves eleccions, Albiol s’ha mostrat perplex i ha ironitzat: "Demostraria fins a quin punt CDC s’ha quedat completament sola, com un partit intranscendent i incapaç d’oferir un candidat nou i amb garanties", ha afirmat el coordinador popular.

"Que la resposta de CDC sigui que Mas torni a ser candidat denota fins a quin grau aquest partit ha perdut el nord i ha deixat de ser la referència a Catalunya", ha reblat Albiol, que ha titllat el PDECat de ser un partit "en fase d’extinció" . "S’ha convertit en la marca blanca d’ERC i els independentistes volen sempre l’original", ha manifestat el coordinador general del PP."Mas i Puigdemont han aconseguit convertir Junqueras en la cara amable del Govern, l’únic amb capacitat d’interlocució i de negociar", ha valorat Albiol. "Quan un partit és capaç de destruir-se a si mateix i situar en un lloc privilegiat al rival directe més proper com ERC posa en evidència que s’ha equivocat estratègicament", ha disparat el coordinador general del PP.

21 gener, assemblea PP

Pel que fa al Congrés del Partit Popular, Garcia Albiol ha anunciat que el proper 21 de gener se celebrarà una trobada dels 105 compromissaris del PP que participaran en el Congrés per tal de donar a conèixer les ponències que es discutiran el proper mes de febrer a Madrid. Respecte a la nova manera d’escollir el president del partit que es decidirà el proper mes, el coordinador general del PP creu que "és un salt qualitatiu, és un bon sistema que dóna més participació a les bases del partit".