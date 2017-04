El PP contraataca i el Senat investigarà tots els partits

La guerra de comissions d’investigació sobre la corrupció al Congrés i al Senat ja ha començat. El PP va executar ahir la seva revenja particular després que el PSOE, Podem i Ciutadans s’aliessin la setmana passada a la cambra baixa per aprovar la creació d’una comissió d’investigació sobre la caixa B dels populars, que Mariano Rajoy es negava a avalar -malgrat haver-ho pactat amb Albert Rivera.

El PP va aprofitar la majoria absoluta que ostenta a la cambra alta per impulsar una altra comissió d’investigació, aquest cop sobre la corrupció en tots els partits. Ja havia advertit fa mesos als socialistes que si el Congrés els investigava pagarien amb la mateixa moneda a la presidenta andalusa i aspirant a la direcció del PSOE, Susana Díaz, en plena campanya de les primàries. És justament a Andalusia on el PSOE té més escàndols oberts.

“La contracomissió”

L’oposició en ple va acusar el PP de crear una “cortina de fum” al Senat per tapar les “vergonyes” que puguin sortir de la investigació al Congrés. Els socialistes van titllar la comissió de “pantomima”, Ciutadans de “rebequeria” i Podem de “farsa”. Tots ells hi van votar en contra. Fins i tot el PDECat, que hi va votar a favor per no posar bastons a les rodes a l’hora d’investigar la corrupció per “recuperar la confiança dels ciutadans”, va titllar-la de “contracomissió”. “En aquesta comissió hi ha un cert xantatge polític als altres grups. Si ens colleu al Congrés, nosaltres us collarem al Senat”, va resumir Miquel Àngel Estradé, d’ERC, que va abstenir-se amb Nova Canàries.

És justament l’estratègia definida pel PP, que estudia si avançar aquesta comissió abans de la del Congrés -prevista per quan s’acabi la de l’operació Catalunya-, o bé que se celebrin de manera simultània per intentar contrarestar el que pugui sortir sobre el cas Bárcenas. “Sabem que a ses senyories els preocupa que es converteixi en una batalla d’ i tu més. A això no hi jugarà el PP”, va assegurar el senador popular Luis Aznar, que a part de tanca la porta a aquesta possibilitat va recordar que els populars, justament, van avalar a última hora la comissió al Congrés. Amb tot, el PP encara no ha aclarit quan se celebrarà cada comissió, i al Senat té la batuta amb la seva majoria absoluta.