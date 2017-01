El PP crida al boicot a la conferència del Govern

260x366 Anunci de la Generalitat a la premsa alemanya per publicitar la conferència. / GOVERN Anunci de la Generalitat a la premsa alemanya per publicitar la conferència. / GOVERN

El PP treballa perquè la conferència sobre el referèndum del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, prevista per a avui (19.00 h) al Parlament Europeu fracassi. El partit, a través del seu portaveu al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha enviat els últims dies una carta a tots els seus socis del Partit Popular Europeu a Brussel·les perquè no vagin a l’acte. En el text, l’eurodiputat popular carrega contra una conferència “que promou un referèndum il·legal contra la Constitució espanyola”.

El vicepresident del grup parlamentari del Partit Popular Europeu (PPE) suplica als eurodiputats que no hi vagin i ho argumenta assegurant que la seva presència a la cita “es podria utilitzar per donar la impressió que el PP europeu dona suport a aquest acte il·legal”. Pons també explica que la independència de Catalunya “crearia un precedent perillós per a la unitat de molts altres països europeus”.

El PP va organitzar ahir un esmorzar informatiu de González Pons, en el qual va assegurar que la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva no tindrà cap pes institucional perquè no hi haurà cap autoritat i que se celebrarà en una sala llogada de l’Eurocambra, “com si fos una cafeteria”.

Dastis, conciliador

El ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, en canvi, va sortir del guió marcat pel seu partit, i ahir al matí, des de Barcelona, va defensar que és “legítim que cadascú defensi la seva visió política”. “Per part nostra, seguirem defensant a Europa, d’acord amb els tractats, la nostra visió de l’estat de dret i la democràcia. Una Espanya oberta, plural i integradora”, va afegir el ministre després de mantenir una “amistosa i agradable” conversa amb Carles Puigdemont moments abans d’iniciar els treballs de la cimera que va aplegar ahir al Palau de Pedralbes de Barcelona delegacions ministerials de la UE i de la riba sud del Mediterrani.

Més enllà de les paraules del ministre Dastis, al Govern no li va agradar la crida al boicot que va fer ahir el PP. La consellera de la Presidència i portaveu de l’executiu, Neus Munté, va dir que la reacció del partit era “ridícula i histèrica” i posava en evidència que l’acte d’avui de Puigdemont, Junqueras i Romeva no és tan “insignificant” i que sí que “desperta interès”.

Reunió simultània

Tampoc ERC –un dels partits que han organitzat la conferència– va acollir gens bé la crítica. L’eurodiputat Jordi Solé va replicar a Esteban González Pons que és “una manca de respecte al Parlament Europeu” que algú amb un escó a la cambra menystingui una conferència que s’hi celebra i que està organitzada per tres eurodiputats. “Em pregunto si s’atrevirà a dir que són trobades de bar totes les conferències que s’hi fan aquesta setmana”, va dir Solé.

El nou president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, mantindrà una trobada amb ambaixadors a la mateixa hora, fet que va lamentar l’eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa, que va acusar el PP de “contraprogramar” la cita. El portaveu de l’eurocambra, Jaume Duch, va respondre-li que la cita de Tajani feia dos mesos que estava convocada i li va demanar que “no manipulés la realitat”.