El PP es desmarca de l'alcalde d'Alcorcón, que va acusar Colau "d'haver aplanat el recorregut dels assassins" perquè no va posar pilones

El PP de la Comunitat de Madrid ha difós aquest dimecres un comunicat per "reiterar la seva solidaritat amb l'Ajuntament de Barcelona i amb tots els veïns de la ciutat comtal davant el brutal atemptat terrorista del dijous passat". Els populars volen aclarir, així, que "no comparteixen les declaracions" de l'alcalde d'Alcorcón, David Pérez.

Pérez va criticar en el seu compte de Twitter que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no hagués instal·lat pilones a la Rambla i haver "aplanat el recorregut als assassins".

¿Alguien puede explicarme de qué se ríe esta señora, después de no haber puesto los bolardos, allanando el recorrido a los asesinos? @_AVT_ pic.twitter.com/UBk6pmk09H — David Pérez García (@davidperez) 22 de agosto de 2017

Els populars afirmen que són unes consideracions que "no representen la postura oficial" del PP de Madrid. "Reafirmem la nostra convicció que els partits polítics hem d'estar units davant del terror i que els nostres únics enemics són els terroristes", afirma el partit liderat per Cristina Cifuentes en el seu comunicat. Així, els populars asseguren que "sempre treballaran per generar consensos" per ser "eficaços en la lluita contra el terrorisme"