El PP fa pinya i defensa que Trillo "té dret" a tornar a ser funcionari

La tempesta política al voltant de la responsabilitat de l’exministre de Defensa del PP Federico Trillo en l’accident del Iak-42 el 2003 no escampa. Més enllà de si hauria de demanar perdó o no als familiars de les víctimes arran del dictamen del Consell d’Estat -el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va dir ahir que no havia de fer-ho-, la polèmica gira ara entorn a la seva reincorporació com a lletrat, precisament, del Consell d’Estat, una plaça funcionarial a la qual Trillo va accedir el 1979.

Ell mateix va explicar a la premsa que va demanar deixar l’ambaixada al Regne Unit per tornar a la seva plaça. Des de llavors, les crítiques de tota l’oposició, i en especial dels familiars de les víctimes, han sigut constants, i el PP va haver de sortir ahir en tromba per defensar Trillo.

“Hem d’enviar-lo a Perejil?”

El més vehement de tots va ser el vicesecretari d’organització, Fernando Martínez-Maíllo, a Onda Cero: “Què hem de fer amb Trillo, fer-lo fora d’Espanya i enviar-lo al Perejil? Exiliar-lo?” I va afegir: “Trillo és una persona que té tots els drets com a ciutadà i com a funcionari públic” i, per tant, “té tot el dret del món a tornar a la seva antiga plaça”. El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, també defensa que Trillo pugui reincorporar-se al Consell d’Estat: “No podem oposar-nos a la idea que un funcionari torni a la seva plaça després de prestar serveis especials”.

Avui la ministra de Defensa actual, María Dolores de Cospedal, rebrà els representants dels familiars de les víctimes del Iak-42. Demà, la mesa del Congrés de Diputats plantejarà si la ministra ha de donar explicacions del cas en la comissió de defensa o s’ha de celebrar un ple extraordinari.