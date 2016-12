El PP diu que la cimera del referèndum demostra la "poca voluntat de diàleg" del Govern

El portaveu parlamentari del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lamentat aquest dissabte que la Generalitat "s'entesti a parlar només del referèndum, que no es farà", quan el govern espanyol "està disposat a parlar de 45 dels 46 punts que el govern català va posar damunt la taula". "És una oportunitat perduda de diàleg", ha apuntat Fernández en una atenció als mitjans a Tarragona, on ha dit que la cimera del Pacte Nacional pel Referèndum demostra la " poca voluntat de diàleg" de la Generalitat.



El portaveu popular ha explicat que el referèndum "seria una mostra del dia de la marmota", tot recordant el 9-N i la votació al Congrés dels Diputats. "És tornar a repetir un viatge cap a cap banda perquè no està dins del marc democràtic amb el qual què ens hem dotat", ha conclòs.



Fernández ha assenyalat que la cimera no demostra la unió de les forces independentistes, argumentant que ERC "fa el llit als seus socis de govern" i que "el que passi amb la CUP és una autèntica bomba de rellotgeria". "No hi ha cap unitat dins del món independentista", ha assegurat.

El sobiranisme es torna a unir per defensar el referèndum pactatEn una línia semblant, el portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa, no veu cap novetat a la cimera pel referèndum. "Volen vendre la mateixa moto" que amb el procés participatiu del 9-N, ha recriminat aquest dissabte. En les negociacions per al 9-N, "també es va començar amb el referèndum pactat i es va veure que no es podia, és una pantalla passada", ha advertit Carrizosa als sobiranistes.



Carrizosa ha lamentat també que l'independentisme "no s'adapti als nous temps d'Espanya" i que, sense majoria del PP a l'Estat, no treballi amb "les forces del canvi" per impulsar reformes al Congrés. Segons el portaveu parlamentari de C's, l'independentisme segueix "entestat en el mateix que fa un anys".

Així mateix, ha retret a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que participés a la trobada d'aquest divendres. "No sé què hi feia, si no és demostrar que estar pel procés separatista; ha agafat aquesta bandera per distreure la incapacitat de dur a terme qüestions del govern municipal", ha etzibat just l'endemà també que l'oposició en bloc tombés els pressupostos de Barcelona i s'activés el mecanisme de la qüestió de confiança. "Això del procés i la cimera sembla un pàrquing per a polítics que fracassen", ha resolt el diputat de la formació taronja.