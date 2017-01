El PP demana perdó per no haver atès bé els familiars del Iak-42

Sense admetre cap culpa de la qual es puguin derivar responsabilitats penals, el govern espanyol sí que està canviant el discurs respecte a la responsabilitat moral de la seva actuació en l’afer del Iak-42 del 2003. 62 soldats espanyols que tornaven de la guerra de l’Afganistan van morir en un accident aeri a Turquia. Des que al gener es va fer públic el dictamen del Consell d’Estat que responsabilitza Defensa de l’accident, el discurs del govern espanyol ha canviat, com van evidenciar ahir l’actual titular de la cartera, María Dolores de Cospedal, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá.

El més explícit dels dos va ser el titular de la cartera de Justícia, que va dir en una entrevista a Onda Cero que el govern espanyol ha de demanar perdó, “potser, per no haver atès adequadament” els familiars de les víctimes. El ministre Catalá va assenyalar que és possible que s’hagin explicat malament quan afirmen que el govern espanyol no ha de demanar perdó perquè no hi ha culpa en el sentit penal, però va subratllar que si les famílies de les víctimes consideren que no han sigut ateses adequadament, “tenen raó”, ja que ho senten així, de manera que “cal corregir-ho i millorar-ho”.

Això no implica, doncs, que el govern espanyol reconegui obertament la seva culpa en l’accident. Sí implícitament, assumint les conclusions de l’informe del Consell d’Estat. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va posar veu -en una entrevista a la COPE- al comunicat emès dimarts pel ministeri després de reunir-se amb els familiars de les víctimes del Iak-42. Va defensar la decisió que ha pres d’admetre la “responsabilitat objectiva” que va tenir el seu ministeri en l’accident perquè considera “important” la “reparació moral” a les víctimes per aquesta tragèdia. Cospedal va recordar que el dictamen del Consell d’Estat deixa clar que “hi ha una relació entre el funcionament del ministeri i la tragèdia”, i que per això ha decidit canviar la postura que fins ara havia tingut Defensa. “Hi ha reparacions que no són econòmiques”, va afegir Cospedal.

Favorable al retorn de Trillo

D’altra banda, segons la ministra, la responsabilitat política de Federico Trillo -ministre en el moment de la tragèdia-“fa ja molt de temps que es va resoldre”, i va recordar que l’exministre ja va ser absolt pels tribunals. Per aquest motiu Cospedal es va afegir a la llarga llista de dirigents populars actuals que han defensat que Trillo pugui tornar a la seva plaça de funcionari del Consell d’Estat, si ho desitja: “Si no pogués reincorporar-se seria terrible”.

María Dolores de Cospedal compareixerà dilluns que ve a la comissió de Defensa del Congrés -a petició pròpia- per donar explicacions sobre el dictamen del Consell d’Estat. Així es va decidir ahir a la mesa del Congrés, mentre continua oberta la possibilitat que la ministra hagi de donar explicacions també en un ple extraordinari. Ana Pastor, presidenta del Congrés, convocarà una reunió de la diputació permanent dimarts o dimecres que ve per debatre i votar aquesta possibilitat. El PSOE és un dels partits que va demanar aquest ple extraordinari, i ahir la vicepresidenta segona del Congrés, la socialista Micaela Navarro, va admetre que podria retirar aquesta petició si les famílies de les víctimes se senten satisfetes amb les explicacions que doni Cospedal dilluns. De fet, els familiars van celebrar el canvi de postura del govern espanyol després de reunir-se amb la titular de Defensa.

“El nostre objectiu és que les famílies de les víctimes, que demanen la veritat des de fa 13 anys, se sentin satisfetes amb les respostes que rebin, no sobre qui guanya la batalla. No estem lluitant contra la ministra de Defensa ni contra el govern, estem lluitant perquè s’aclareixi la veritat”, va concloure la diputada socialista al Congrés.