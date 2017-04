El PP evita demanar en públic la dimissió d'Aguirre i no es mulla sobre Zaplana

Primera roda de premsa del PP després del rebrot judicial per corrupció que afecta les seves files, amb l'esclat de l'operació Lezo que ha dut a la presó l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, i també per la citació del president espanyol, Mariano Rajoy, com a testimoni en en el cas Gürtel. Després de la reunió de l'executiva popular -que no ha estat presidida per Rajoy, de viatge al Brasil, sinó per la secretària general, María Dolores de Cospedal-, el vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado, ha assegurat que estan "indignats i avergonyits" per les "informacions" que "si es demostren certes ens porten a una profunda decepció".

Casado ha evitat demanar la dimissió de la portaveu del partit a l'Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre, que "ja va deixar el càrrec" orgànic al partit amb anterioritat, i ha recordat que no hi ha cap actuació "contra ella". Casado assegura que la direcció nacional del partit no va tenir "cap coneixement" de les corrupteles dintre del Canal de Isabel II, "per això estem tan indignats, perquè hi ha gent que se sent utilitzada i enganyada".

"La corrupció és la pitjor xacra que hi pot haver entre els que gestionen els diners públics", ha asseverat Casado, que ha tret pit que va ser l'actual govern de Cristina Cifuentes el que va enviar a la fiscalia un informe sobre l'empresa pública de gestió d'aigües. "El PP és el màxim perjudicat si es demostra que les informacions són certes", ha afegit el portaveu popular, que ha volgut insuflar ànims als seus i ha asseverat que "aquestes sigles [les del PP] han protagonitzat el millor de la història d'Espanya. No entelarem la impecable trajectòria per a mala actuació d'uns pocs".

Casado ha defensat la feina de Cifuentes, i ha dit que la seva participació en el consell d'administració del Canal de Isabell II, com a representant de la delegació del govern espanyol a Madrid, no ha de ser utilitzada "políticament i per confondre a la gent". Així, ha reiterat que la presidenta madrilenya "té tot el suport de la direcció nacional, pel que va fer i per com ho va fer".

Davant les informacions que apunten que l'exministre popular Eduardo Zaplana està sent investigat pel jutge de l'operació Lezo, Casado s'ha escudat en què l'Audiència Nacional està preparant una nota clarificatòria de la situació judicial del també expresident del País Valencià. "Seguirem donant la cara i respectant les decisions dels jutges afectin a qui afectin", ha reblat Casado.

Sobre la citació de Rajoy a declarar en el cas Gürtel, Casado ha afirmat que, tot i el respecte a la decisió judicial, s'ha d'obrir una reflexió sobre el paper de l'acusació popular, una opinió que segons ells comparteixen tant Cs com el PSOE. "L'acusació popular eren persones vinculades al PSOE i no és el primer cop que s'intenta tenir notorietat mediàtica amb temes que no tenen res a veure amb la causa", ha afirmat. Dit això, ha afegit que "col·laboraran" amb el jutge, tot i que no comparteixen la decisió del jutge.

El portaveu popular ha assegurat que la governabilitat a Espanya no ha d'estar en perill per la revifada dels casos de corrupció, i ha afirmat que esperen bastir un acord sobre els pressupostos perquè despleguin quant abans. Preguntat sobre la imatge internacional que donen els casos de corrupció, Casado ha dit que la imatge "és molt més que això", i que la corrupció és "una xacra que afecta molts països i molts partits".

Pel que fa a la reunió del gemrà d'Ignacio González amb el secretari d'estat de seguretat, José Antonio Nieto, Casado ha defensat que es va poder sentir "enganyat" pel també imputat en l'operació Lezo. "No podem posar en el mateix sac als afectats pels que estan sent investigats", ha reblat.