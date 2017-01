El PP descarta per ara que Aznar creï un partit

La dimissió de José María Aznar com a president d’honor del PP està omplint de rumors els passadissos de la seu del partit, al carrer Génova. Entorns afins a l’expresident espanyol especulen amb la possibilitat que abandoni el partit que va refundar -ara és militant de base- i lideri una candidatura pròpia a la presidència del govern espanyol. Però al PP tanquen files al voltant de l’actual líder del partit, Mariano Rajoy, enfrontat al seu antecessor, i descarten per ara que Aznar estigui treballant per fer la competència al PP.

Si es decidís a fer-ho, segons una enquesta publicada ahir per Elespañol.com, s’enduria una part important dels vots populars, i aconseguiria 51 escons al Congrés, amb quatre milions de vots. La pràctica totalitat d’aquests votants marxarien del PP per donar suport a l’eventual nova formació, que recolliria també suports d’1,6 milions d’abstencionistes, d’acord amb el sondeig del diari.

L’expresident torna a escena

Aquestes dades van estar ahir sobre la taula del comitè de direcció del PP, que va presidir Rajoy. Per això el vicesecretari del partit, Pablo Casado, es va afanyar a destacar, en la roda de premsa posterior a la reunió i sense que ningú l’hi preguntés, que el PP és un partit “unit” al voltant del seu líder. El vicesecretari popular va descartar obertament que Aznar estigui preparant un partit al marge del PP. “No hi ha cap qüestió que no coneguem”, va afirmar, després d’assenyalar que l’expresident “seguirà sent una referència importantíssima per al PP, la història del qual no s’entén sense la seva aportació”. Els conservadors estan invertint esforços a neutralitzar l’efecte Aznar, que ahir mateix va reprendre la seva agenda pública després de mesos de silenci -excloent el comunicat en què va anunciar l’adeu a la presidència d’honor-. En un acte amb empresaris a València, Aznar va tornar a escena carregant contra Rajoy i la seva política de pactes “basats en més compromís de despesa i sense incloure reformes en profunditat”.

El president de la fundació FAES, que va evitar la premsa, va incidir en la necessitat d’escometre més reformes per posar fi a la crisi. En aquest sentit va advertir als actuals governants que “l’estabilitat pressupostària i les reformes no són una opció, sinó un imperatiu legal”. Amb tot, va reconèixer que és “complicat” tirar endavant una agenda reformista si es té en compte la debilitat del govern del PP.

“Em sembla que no és bo que s’assenti la creença que l’única forma de reduir el dèficit públic consisteix a apujar els impostos ni que es vegi el dèficit públic com un element generador de creixement i ocupació, i que s’acudeixi al deute com un recurs indolor per pagar l’estat del benestar”, va puntualitzar.

La reaparició d’Aznar incomoda a Génova, tot i que ahir Casado justificava l’expresident espanyol afirmant que l’acte de València estava programat d’abans que anunciés la dimissió com a president d’honor. Aznar tindrà oportunitat de donar més detalls sobre les seves intencions polítiques dijous, en un acte de la FAES -la fundació també va trencar amb el partit- en el qual presentaran el seu ideari polític per a Espanya. Al PP estaran molt atents a qualsevol moviment.

La formació vol els comptes al març

Mariano Rajoy pretén aprovar el pressupost espanyol el primer trimestre de l’any, segons va comunicar ahir a la direcció del PP. El president espanyol està negociant amb Ciutadans i també amb el PNB i Coalició Canària l’acceptació a tràmit de la tramitació dels comptes, per a la qual, segons va recordar ahir el vicesecretari de comunicació del partit, Pablo Casado, n’hi ha prou amb un empat al Congrés. Aquests tres partits, sumats al PP, tenen 175 escons, la meitat justa dels que hi ha a l’hemicicle, fet que permetria l’entrada dels comptes a tramitació. Després, però, caldria aprovar-los amb majoria absoluta, i per tant serà necessari negociar amb el PSOE o el suport d’algun diputat (al PP miren al de Nova Canàries, adscrit al grup socialista però amb llibertat de vot) o l’abstenció en bloc per poder tenir els comptes aprovats abans de final de març.