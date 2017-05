Es desploma o surt reforçat el PP a Madrid després de l'Operació Lezo?

L'Operació Lezo ha deixat tocades figures molt rellevants del PP a la capital espanyola, com Ignacio González -empresonat- i Esperanza Aguirre -dimitida del seu càrrec a l'Ajuntament-. El gran dubte és saber si l'esclat d'aquest cas de corrupció passarà factura a l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que presumeix d'haver incentivat la investigació al seu antecessor.

Una enquesta publicada al diari 'El País' li augura un futur tèrbol a la dirigent popular, amb una pèrdua de 12 escons respecte les darreres eleccions autonòmiques: es quedaria amb 36. Només un per sobre de Podem (35), que en sumaria també 8, quatre més que Ciutadans, que faria un salt espectacular: 31 diputats, 14 més que el 2015. Per sota de la trentena, amb 27, quedaria el PSOE liderat per Ángel Gabilondo, que en perdria 10.

Ben diferents són els supòsits del sondeig que fa públic 'La Razón', que pronostica un ascens de tres diputats al PP i el situa amb 51. Molt per sobre del PSOE, que es quedaria amb 34 després de perdre'n tres respecte el 2015. Podem seria tercer amb 26, un menys que fins ara, i Cs quart, amb 18, un més que els 17 de què disposa actualment.

Sobre la taula, hi ha la proposta de moció de censura que Podem va presentar contra Cristina Cifuentes i l 'inici de les converses del PSOE amb Cs per buscar un govern de "canvi" a la capital de l'Estat. El govern del PP està apuntalat per la formació taronja i és per això que els socialistes comencen a negociar amb el partit d'Albert Rivera, abans de fer-ho amb Podem, segons ha informat Europa Press.