El PP creu que la comissió d'investigació sobre 'l'Operació Catalunya' obeeix al "nerviosisme" de l'independentisme

El PP ha volgut rebaixar la importància de l'anomenada 'Operació Catalunya'. Els populars consideren que la comissió d'investigació que es tirarà endavant al Congrés dels Diputats sobre aquesta operació és fruit del "nerviosisme" dels grups independentistes. Ho ha dit el portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro, en una roda de premsa conjunta al Parlament amb el líder dels populars catalans, Xavier García Albiol, i l'actual senador i portaveu adjunt a la cambra alta dels populars, Javier Arenas, després de reunir-se a la cambra.

Barreiro ha assegurat que aquesta comissió d'investigació és una "cortina de fum per tapar les seves vergonyes", en referència als partits independentistes, i ha mostrat "respecte a l'actuació de la justícia i l'aplicació de la llei". Però per acabar de treure importància a 'l'Operació Catalunya', Albiol ha assegurat que les informacions publicades per 'Público', en què apunten a l'exlíder dels populars catalans Alícia Sánchez Camacho com la persona que hauria iniciat aquesta trama, no tenen cap mena de "trascendència".

Tot al contrari de les declaracions de l'exjutge Santi Vidal. Abiol ha instat al Govern que presenti una denúncia contra l'exmagistrat per la gravetat de les seves afirmacions: " Si no la presenta és que alguna cosa tem Junqueras o que el que apuntava Vidal era cert", ha avisat. Pel líder del PP català són molt més greus les afirmacions que va fer Vidal que no pas 'l'Operació Catalunya', perquè "involucren el govern autonòmic". Així, Albiol ha explicat que el seu grup també vol tirar endavant la comissió d'investigació sobre les declaracions de l'exjutge. D'aquesta manera, se suma a PSC i C's que ja van anunciar la seva voluntat per fer-ho.

L'Estat no utilitzarà la violència

"Alguns estan desitjant que els tancs entrin per la Diagonal, però estem en un estat de dret i això no passarà". Albiol ha garantit que l'Estat no utilitzarà la violència per frenar qualsevol intent de referèndum, sinó que ha assegurat que l'Estat té " instruments per fer respectar la llei de manera legal i pacífica" i ha tornat a advertir que "ningú en convocarà cap a Catalunya". D'aquesta manera, Albiol ha respòs a les paraules de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que ha acusat l'Estat d'intentar relacionar l'independentisme amb la violència per justificar una intervenció.

De fet, el líder popular ha girat la truita i ha acusat la CUP de ser l'únic partit que parlen de " violència i de reaccions que van més enllà de l'estat de dret". Albiol ho ha dit en referència a les declaracions d'aquest dimecres de la diputada de la CUP Anna Gabriel sobre la possibilitat de suspendre el referèndum per l'amenaça de l'ús de la força de l'Estat.

L'exministre i ara senador, Javier Arenas, ha volgut deixar clar que el govern espanyol "no caurà a la trampa dialèctica de l'enfrontament ni la radicalització" i ha tornat a reiterar la seva aposta pel "diàleg en el marc de la llei". Per Arenas, el conflicte que hi ha a Catalunya respon només a "l'interès de determinats partits independentistes", ja que ha assegurat que la societat catalana és "majoritàriament de concòrdia".

Mocions pels Jocs del Mediterrani i el Corredor

A la trobada que han mantingut els representants populars al Senat i el líder del PP a Catalunya s'ha volgut materialitzar 'l'operació diàleg' de la que fa gala el govern espanyola. Així, els populars preveuen presentar una moció al Senat per donar suport als Jocs del Mediterrani que s'han de celebrar a Tarragona el 2018 -un any de retard del que estava previst- i també al Corredor Mediterrani, que ha assegurat que ha patit retards per culpa de la crisi econòmica.

De fet, tot i la moció, Albiol ha supeditat la realització dels Jocs a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat i, en aquest sentit, ha enviat un missatge al PSOE perquè hi doni suport. "Si s'aproven, els Jocs de Tarragona tindran partida econòmica", ha assegurat. La vicepresidenta del govern espanyol també té previst visitar diverses institucions catalanes per continuar amb 'l'operació diàleg'.