El PP veu "esperpèntic" que Catalunya delegui en el Govern Balear la negociació del finançament

Carregar contra l'absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Conferència de Presidents d'ahir i intentar atreure cap al PP aquells catalans que es puguin sentir "decebuts" perquè el cap de l'executiu català "hagi renunciat a defensar els interessos dels seus ciutadans". Amb aquest doble objectiu, el PP ha celebrat aquest dimecres al Parlament una reunió interparlamentària que ha comptat amb la presència de la cúpula del grup parlamentari al Congrés, capitanejada pel portaveu Rafael Hernando.

Tant Hernando com el coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, han criticat l'absència de Puigdemont i han considerat "esperpèntic" el fet que la Generalitat no vulgui participar en la negociació del nou model de finançament i delegui la defensa dels seus interessos en el govern balear i l'expert Guillem López Casasnovas. "És com si Mariano Rajoy no anés a les cimeres europees i digués que s'assabentarà de què passa a través del president de Bèlgica. És esperpèntic", ha apuntat Hernando.

Hernando ha titllat d'"ofensa al conjunt dels catalans" que la Generalitat hagi escollit "convertir-se en una sucursal de les Illes Balears", i ha subratllat que, "tot i que el Govern no vulgui ser-hi o vulgui aïllar-se", el PP i l'executiu espanyol "defensarà els interessos dels catalans". També Albiol ha lamentat la "decadència" del Govern de Puigdemont per no haver assistit a la conferència, i ha acusat el president català d'actuar com "un nen petit".

Foto de família popular al Parlament

Més enllà de les crítiques a Puigdemont, Hernando ha carregat també contra el grup del Partit Demòcrata (PDECat) al Congrés, al qual ha acusat de ser "irrellevant". "Mai he vist una Convergència en una situació similar d'irrellevància i de renúncia de la seva posició de defensar els ciutadans", ha apuntat Hernando, que ha assegurat que els exconvergents voten "cada dia el mateix que Podem i Bildu", un fet que ha considerat "inconcebible". Tanmateix, ha afegit que es pot entendre "veient que a Catalunya van de genolls davant les peticions d'un partit com la CUP".

Albiol i Hernando han comparegut junts en roda de premsa després d'una reunió interparlamentària del PP i que els diputats catalans hagin mostrat el Parlament als diputats del Congrés i s'hagin fet una foto de família a l'hemicicle. A la trobada també hi ha assistit el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.