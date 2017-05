El PP defensa declarar via plasma en el judici a Gürtel: "Han trucat a Rajoy com podrien trucar al Papa"

El PP nega que el president espanyol, Mariano Rajoy, vulgui evitar la foto de declarar davant del tribunal del cas Gürtel des de l'Audiència Nacional. Tant el portaveu del partit al Congrés, Rafael Hernando, com el vicesecretari Javier Maroto han defensat que el líder popular està totalment disposat a col·laborar amb la justícia, però que veuen la seva compareixença en qualitat de testimoni és totalment innecessària. "No té sentit que comparegui per parlar d'un assumpte pel quan no en té ni coneixement ni responsabilitat: la campanya electoral del 2003 en dos municipis de Madrid, del que no té res a dir", ha assenyalat Hernando. "Han trucat a Rajoy com podrien haver trucat al Papa de Roma a veure què va passar en aquell moment", ha afegit en declaracions als passadissos del Congrés.

Al seu torn, Maroto ha assenyalat que " l'única foto que s'evitarà és la de no comparèixer", puntualitzant que Rajoy té intenció d'oferir màxima col·laboració amb la justícia i "aportar" tota la informació que li reclamin per "ajudar en la causa judicial". Ara bé, ha recordat que serà el tribunal qui té l'última paraula per decidir si compareix via videoconferència.

El PP va sol·licitar ahir al tribunal que testifiqui des de la Moncloa perquè és seva agenda és una qüestió d'Estat i que no es pot absentar durant una llarga estona per estar assegut a l'Audiència Nacional. Rajoy havia assegurat que compareixeria "encantat". Ara demana fer-ho un altre cop per plasma des del seu despatx.