El PP dóna el procés per acabat i posa en valor l'autogovern que "també havia reivindicat el catalanisme polític"

Pel PP, el procés s'ha acabat. "La raó ha demostrat que les promeses [del sobiranistes] són fallides i fracassades", ha dit el coordinador d'acció parlamentària del PP, José Luis Ayllón. Situats en aquest escenari de "post-procés", els populars aposten per la "reconciliació entre els catalans i la resta d'espanyols" per reconstruir els lligams que, segons assegura, el procés sobiranista ha trencat entre Catalunya i Espanya, però també entre els catalans.

Amb aquesta premissa, Ayllón ha presentat la ponència d'acció política pel proper Congrés que celebraran els populars catalans el cap de setmana del 25 i el 26 de març. Per reconstruir ponts entre els catalans i la resta d'espanyols, el PP aposta per crear una agenda de "reconciliació i inclusiva" que substitueixi "el full de ruta sobiranista" i que treballi per la llibertat, la regeneració democràtica o l'economia productiva, és a dir, una "agenda sectorial que s'ocupi dels problemes dels catalans". Aquesta agenda hauria de servir per posar punt i final a l'independentisme que, pel popular, és la forma de "populisme" que ha adoptat a Catalunya.

"És el moment de reivindicar la construcció d'un projecte compartit i plural", ha defensat Ayllón. L'estat espanyol i l'autogovern de Catalunya que reivindiquen els populars és "el mateix que havia reivindicat el catalanisme polític" en el seu moment. Com a exemple, Ayllón ha recordat el paper que van tenir els pares de la constitució "nascuts a Catalunya" o també el paper de l'expresident de la Generalitat, Josep Tarradellas, qui ha reivindicat com a "artífex de la recuperació de les institucions catalanes durant la Transició".

Els populars volen liderar la nova etapa "post-procés", perquè consideren que el full de ruta sobiranista "no porta enlloc". Ayllón ha instat a les formacions sobiranistes a "reflexionar" i a reconduir el seu rumb polític per tal que les institucions catalanes "recuperin posicions" a nivell europeu, ja que considera que el procés independentista ha allunyat Catalunya d'Europa.

Durant els últims anys, el Govern de la Generalitat "ha desconnectat de la realitat" i, segons Ayllón, només ha treballat per una part dels catalans i ha deixat de banda la part de catalans no independentistes. Per això, els populars volen que els líders sobiranistes tornin al centre ideològic i adverteixen que si continuen treballant en la mateixa línia es trobaran amb un PP que farà "respectar les lleis".