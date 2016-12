El PP posa nous límits a la immigració en la seva ponència social

El PP va fent camí cap al seu congrés, que se celebrarà al febrer, amb un "rearmament ideològic" que redefinirà l'estratègia dels pròxims 4 anys. Els conservadors han presentat aquest dimarts la ponència social que es discutirà en aquest congrés i que té com a principal eix encarar el repte de l'envelliment de la població, segons ha explicat el vicesecretari de sectorial del partit, Javier Maroto.

"Hem d'agafar el toro per les banyes", ha explicat Maroto, que ha justificat el fet de basar la seva ponència social en l'envelliment poblacional perquè suposa un repte econòmic majúscul. Entre les mesures per pal·liar aquest envelliment, el PP ha establert la primera prioritat en la creació d'ocupació, i també la garantia del futur del sistema públic de pensions. Però també hi haurà canvis en el corpus ideològic pel que fa a la immigració.

Els conservadors ja defensaven certs límits a l'entrada d'estrangers a l'Estat, que passaven per requerir que sigui "legal, ordenada i vinculada al treball", però ara n'hi afegeixen de nous, segons ha destacat el mateix Maroto. En la ponència es defineix ara que la immigració ha de ser "respectuosa amb els valors" espanyols. Enmig d'una onada de xenofòbia a Europa, el PP afegeix nous requisits a la immigració.

Tot i que l'objectiu de fons és eixamplar la base de la piràmide poblacional per poder garantir el sistema de pensions, Maroto ha destacat que la immigració que arribi a Espanya ha de ser compatible amb l'ocupació dels ciutadans espanyols, en un clima d'atur encara galopant. D'altra banda, però, el partit s'ha marcat com a objectiu el retorn dels espanyols emigrats en els últims anys de crisi que així ho desitgin. Encara per atacar el problema de l'envelliment, el partit ha incorporat també mesures per fomentar la natalitat i la conciliació de la vida personal i la laboral.

Ja en un segon terme, la ponència social del partit que serà discutida al congrés inclou mesures contra la violència de gènere i la pobresa, mesures d'igualtat i de millora de la sanitat, així com d'acompanyament al Tercer Sector i contra l'assetjament escolar.

En aspectes controvertits per al partit, com la maternitat subrogada, el PP ha optat per no establir una posició ideològica i esperar que sigui el consens al congrés el que acabi de marcar la pauta. "Som probablement l'únic país d'Europa on representem [al PP] maneres de pensar des del centre més absolut fins a posicions més conservadores", ha justificat Maroto per defensar aquesta indefinició.