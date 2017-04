El PP demana no fer servir els tribunals per canviar el que no s'ha aconseguit a les urnes

" A vegades s'abusa de la justícia amb interessos polítics", ha dit aquest dimecres la portaveu del govern murcià en funcions, Noelia Arroyo, després que es donés a conèixer la proposta definitiva de l'Asemblea de Múrcia del candidat del PP, Fernando López Miras, com a president de la comunitat després de la dimissió de l'imputat Pedro Antonio Sánchez. La investidura, però, passa perquè s'eliminin els aforaments dels diputats i membres de l'executiu, condició indispensable per a Ciutadans i que el PP només està disposat a acceptar si es limita la capacitat dels polítics d'acusar els seus adversaris (punt al qual feia referència Arroyo) i si no implica fer un referèndum sobre la Constitució. Cal recordar que la condició d'aforat implica que només es pugui ser encausat pel Tribunal Superior de Justícia corresponent i enc cas dels diputats i senadors només pel Tribunal Suprem. Si s'eliminen els aforaments aquesta protecció desapareix.

Aquestes dues condicions són les que han posat sobre la taula diversos representants del Partit Popular aquest dimarts després que la primera reunió entre els dos partits a Múrcia d'aquest dilluns acabés sense un acord. Així, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Onda Cero que el seu partit està disposat a eliminar els aforaments tal com exigeix Ciutadans, però sempre que es limiti la capacitat dels polítics a l'hora d'exercir l'acusació particular i que no impliqui un referèndum sobre la Constitució.

"Estem disposats, ha ho hem dit a Ciutadans" ha explicat aclarint que la limitació l'acusació particular passa perquè es determini la legitimitat de les persones afectades que sí que tindrien dret a exercir aquesta acusació particular davant aquells que la fan servir "per eliminar l'adversari polític". En la mateixa línia ha anat la secretària primera del Congrés dels Diputats, Alícia Sánchez-Camacho, que ha defensat també aquest dimarts en una entrevista a RNE "limitar la utilització política de l'adversari als tribunals". Per a Sánchez-Camacho "no es pot anar a aconseguir als tribunals el que no s'ha aconseguit a les urnes" ha afegit reconeixent que cal una nova etapa democràtica en què es garanteixi la pressumpció d'innocència.

"Si no la tenim [la pressumpció d'innocència] fins el moment que una persona és jutjada de veritat ens carregarem una de les bases més importants de l'Estat de Dret", ha subratllat.



Veto absolut al referèndum sobre la Constitució

L'altra condició del PP davant les exigències de Ciutadans és que en cap cas l'eliminació dels aforaments passi per un referèndum sobre la Constitució espanyola com demanava Podem. "Estem disposats a suprimir els aforaments de la Constitució sempre que no impliqui la celebració d'un referèndum", ha dit Hernando que no vol que això pugui obrir la porta a cap altre tipus de referèndum constitucional. "L'ús que farien els independentistes Podem per buscar a través d'un referèndum qüestionar la Constitució", és la principal dificultat, segons Hernando.