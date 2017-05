El PP organitza un acte contra l'independentisme a Madrid

El PP celebrarà aquest divendres un acte a Madrid per demanar a l'alcaldessa, Manuela Carmena, que no doni cobertura institucional a la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà el proper dia 22 de maig a la capital de l'Estat. A l'esdeveniment hi assistiran les populars Andrea Levy i Alícia Sánchez-Camacho. Entre els presents també hi haurà el dramaturg Albert Boadella.

El portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha remarcat en roda de premsa que el consistori madrileny "no pot donar cobertura al desafiament independentista" amb la cessió d'un espai municipal perquè Puigdemont pronunciï una conferència. "El Tribunal Constitucional ja ha dit que el referèndum és il·legal. L'alcaldessa no pot donar-li aquesta legitimitat", ha comentat el portaveu del PP, que ha instat Puigdemont a fer el seu acte al centre cultural Blanquerna -de la Generalitat- situat a "300 metres del Palau de Cibeles".

El PP assegura que no vol fer del seu acte un esdeveniment "partidista" i que, precisament per això, ha convidat a participar els grups de l'oposició. De moment, Ciutadans ja ha respost als populars que hi enviarà un representant. "Des d'aquí insto el PSOE que no es posi de perfil en aquest tema, que estigui al costat de Cs i del PP, perquè és molt important per als madrilenys que donem aquesta imatge d'unitat", ha asseverat Martínez-Almeida.

A més de la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, i la secretària primera del Congrés, Alícia Sánchez-Camacho, assistiran a l'acte el portaveu del PP a l'Assemblea, Enrique Ossorio, i el conseller autonòmic de Medi Ambient, Jaime González Taboada.

El president català pretén que la conferència serveixi per plantejar una última oferta a l'Estat per pactar un referèndum sobre la independència de Catalunya. L'alcaldessa de Madrid ja ha dit que es prendrà un cafè amb ell encara que no acudeixi a escoltar les seves paraules. Precisament dijous passat Puigdemont va elogiar Carmena per les "innobles i injustes" crítiques que està rebent.

A part del PP, grups d’extrema dreta com la Falange o Alianza Nacional han convocat una concentració per al pròxim dilluns a les 18.00 h a la plaça Cibeles de Madrid, a la rodalia de l’auditori de l’ajuntament de la capital espanyola on se celebrarà a aquella hora la conferència de Puigdemont.

El president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, ja s'ha pronunciat en el seu compte de Twitter sobre l'acte dels populars i ha relacionat la decisió del partit polític amb el grup d'extrema dreta. "El que el Valle de los Caídos ha unit, que les urnes no ho separin", ha piulat.