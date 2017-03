El PP també portarà els Pressupostos al TC si es manté el referèndum en el text

El PP veu "evident" que la llei de Pressupostos que aquesta setmana preveu aprovar el Govern, "acabarà davant la justícia" si mantenen el referèndum en el text. En una entrevista a RNE, el coordinador general del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, ha obert la porta que el seu partit també es planteja portar els comptes al Tribunal Constitucional perquè el Govern "es vol saltar la legalitat". Els populars se sumen, així, a l'anunci que van fer ahir també van fer els socialistes de recórrer al TC aquesta llei.

Tot i la voluntat del Govern d'aprovar els comptes mantenint la partida del referèndum, Albiol ha assegurat que tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, són "conscients que no hi haurà referèndum". "El poden convocar, però no se celebrarà", ha sentenciat Albiol. Davant la impossibilitat de tirar endavant aquest procés referendari, el líder popular ha pronosticat unes eleccions per "la primavera del 2018".

Albiol ha deixat anar que Junqueras és "el llest de la colla", Puigdemont està "aïllat en una realitat virtual" i l'antiga CDC ha entrat en "un espiral de canibalisme polític entre ells mateixos" que "beneficia ERC". De fet, veu CDC com a "marca blanca d'ERC". Per aquest motiu, el líder popular creu que Puigdemont "intentarà allargar el temps perquè millorin les expectatives electorals" del seu partit.

El futur president del PP català també ha dit que en menys d'un any, la selecció espanyola "podrà jugar a Catalunya" i ha apostat per l'estadi del Cornellà per acollir-la. "Hi podrien assistir 50.000 persones amb banderes espanyoles animant a la selecció", ha explicat. Albiol s'ha mostrat escèptic amb l'acollida que tindria la selecció al Camp Nou.

Resposta a la carta de Puigdemont i Junqueras

Tot i la carta que Puigdemont i Junqueras han enviat a l'executiu espanyol, Albiol ha reiterat que el govern de Mariano Rajoy està disposat a "parlar dels problemes reals dels catalans", però no d'un referèndum a Catalunya. El líder popular veu la carta com un acte "per netejar la consciència" i ha censurat la "via escocesa" de tornar a plantejar un altre referèndum, perquè considera que "no té cap ni peus".

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticat la carta perquè ho veu com un doble joc del Govern. En un tuit, el primer secretari dels socialistes catalans ha afirmat que el govern vol "un acord" però que comença per "incomplir la llei, desobeir el Tribunal Constitucional i un ultimàtum".

