El PP: "El referèndum és un instrument de baixa qualitat democràtica"

Si bé el PP fins ara s'havia centrat en dir no al referèndum sobre la independència, aquest dimarts el portaveu del grup parlamentari del PP, Alejandro Fernández, s'ha dedicat a criticar en genèric els referèndums com quelcom cada cop "més mal vist" per la Unió Europea. Ara tothom està "penedit", segons Fernández, de la consulta sobre la independència a Escòcia, del Brexit i el referèndum promogut per l'exministre italià Matteo Renzi. "El referèndum és un instrument de baixa qualitat democràtica", ha assegurat, pel seu caràcter "irreversible".

"El referèndum perd prestigi, fins i tot els que són legals", ha afegit, asseverant que malgrat el discurs "bonista" de la Generalitat, el vicepresident, Oriol Junqueras, prepara una consulta "trampa" perquè els independentistes -segons ell- ja han decidit el resultat promovent la llei de desconnexió al Parlament.

Després de fer una crítica aferrissada de la democràcia directa, Fernández ha avançat que La Moncloa recorrerà la disposició addicional sobre el referèndum dels pressupostos al Tribunal Constitucional. Junts pel Sí i la CUP han decidit mantenir la referència a la consulta tot i el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i el PP està decidit a impugnar els comptes perquè considera que la referència a la consulta és contrària a la Constitució.

Malgrat que ha celebrat la iniciativa de Ciutadans de presentar un recurs conjunt, Fernández ha dit que és "més eficaç" que sigui el govern espanyol qui impugni els pressupostos ed la Generalitat perquè, d'aquesta manera, es produirà la suspensió "immediata" del referèndum. La Moncloa té, legalment, la prerrogativa de demanar al TC que paralitzi la legislació autonòmica un cop admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat.

Més tard en roda de premsa, el portaveu de C's, Fernando de Páramo, ha tret ferro el procediment pel qual s'hagi de recórrer, mentre es faci: "El que ens importa és que es defensin els drets de tots els catalans". Tanmateix, sí que ha aprofitat per criticar el PSC que ahir es va desmarcar d'un front comú amb el PP i Ciutadans per presentar un recurs conjuntament i va dir que ho deixa en mans de PSOE, que té suficients diputats com per anar al TC en solitari (se'n necessiten 50 segons la llei del TC). "És una llàstima que el PSC en un moment polític tan complicat s'esborri i no faci la seva feina constitucional", ha dit el portaveu del C's.

PP i C's critiquen la presència de Mas, Ortega i Rigau al Consell Executiu



Fernández també ha criticat la presència aquest dimarts de l'expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega al Consell Executiu, ja que a parer seu això demostra la "manca de separació de poders" i que el Govern de Carles Puigdemont "només governa per una part dels catalans".

També ha dit que la seva assistència - el Govern els encarregarà explicar el procés al món- va en contra de les sentències judicials perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja els ha condemnat per inhabilitació.

Al seu torn, Fernando de Páramo ha exigit al Govern que "treballi" i no munti "shows amb Artur Mas", ja que la carrera política de l'expresident, segons ell, "està acabada". "Ha entrat en game over", ha sentenciat.

Carta de Puigdemont al Senat

Pel que fa a la carta que el president, Carles Puigdemont, ha enviat al Senat per oferir una conferència sobre el referèndum, Fernández s'ha mantingut prudent i ha asseverat que es tramitarà com qualsevol petició. Ha considerat que el PP és un "defensor de la llibertat d'expressió" sempre i quan es circumscrigui dins les "regles de joc democràtiques".

Així, ha defugit valorar la petició políticament i ha remarcat que serà la cambra baixa, on té majoria absoluta el PP, qui ho decidirà.

Per la seva banda, De Páramo ha recordat que el referèndum és il·legal i el Congrés de Diputats ja va dir no a la consulta sobre la independència l'any 2013. "Menys articles d'opinió, menys conferències i més treball", ha asseverat. "¿Que explicarà de nou?", s'ha preguntat el de la formació taronja que considera que el Govern està en un "laberint sense sortida".

Ciutadans presenta una iniciativa contra la corrupció

Aprofitant el judici del cas Palau, en què ahir Francesc Sánchez (CDC) va dir que era "normal" que les empreses fessin donacions, el portaveu de C's ha presentat una iniciativa contra la corrupció per protegir els denunciants de les males pràctiques. Segons De Páramo, els primers "detectors" de comportaments fora de la llei són els treballadors de l'administració pública que, sovint, no diuen res per "por a represàlies".

De Páramo ha defensat lluitar contra la corrupció al Parlament perquè Catalunya té el "rècord de corrupció" a Espanya i ha afirmat que la Generalitat "no vol lluitar" contra les males pràctiques. "CDC no vol parlar de corrupció", ha dit.

"Ara defensen el seu Bárcenas", ha reblat el diputat de C's en al·lusió a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, però ha vaticinat que amb el judici del cas Palau provarà que el partit convergent s'ha finançat a través de comissions il·legals i "els diners de tots els catalans".