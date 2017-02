El PP se centra presumir d'unitat i criticar Podem i la independència en l'inici del seu congrés

El PP està centrant el seu congrés, que se celebra des d'aquest divendres a Madrid en fer gal·la de la seva unitat, en contraposició a la lluita interna que es viu al conclave de Podem, que també serà aquest cap de setmana. Les referències a Catalunya i les crítiques a la formació lila han estat els principals missatges de la primera jornada.

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, per la seva banda, ha estat l'encarregada d'exposar l'informe de gestió, que ha estat aprovat per unanimitat pel congrés del partit. Cospedal ha recordat que el partit va arribar al poder en el zenit de la crisi econòmicai això va obligar a prendre decisions "gairebé heretges per a les nostres conviccions". Tot i així, segons ella, el partit ha sortit "enfortit".

"Per a desgràcia d'alguns, nosaltres ens portem bé, i el projecte és més important que els noms propis i els personalismes", ha afirmat, en referència també al conclave de Podem: "Qui ha pensat que nosaltres serem com els Pimpinela de Vistalegre?". La unitat del PP, segons ella, parteix de les "conviccions" de la base i la militància,

Cospedal ha fet autocrítica, amb molts matisos, amb la corrupció i ha admès que "en alguns casos vam trigar a reaccionar", però "altres van trigar més". Ara, segons ella, el PP té "estàndards de transparència figuren avui entre els més alts del món".

La secretària general del partit, que aspira a revalidar el càrrec en aquest congrés, també s'ha dedicat a tirar floretes a Mariano Rajoy, que "té un partit al darrere perquè s'ho ha guanyat": "Només cal veure com estava Espanya quan va arribar al govern i com està ara", ha dit Cospedal.

Abans de la intervenció de Cospedal, el congrés del partit s'ha inaugurat triant com a presidenta del conclave la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha tret pit de la unitat del PP: "Som un partit unit, amb un líder ferm, sensat i experimentat al qual tots donem suport sense fissures".

"Disposats a sacrificar un nen"

El portaveu al Congrés del PP, Rafael Hernando, també ha fet gal·la de la seva habitual contundència i ha comparat la placidesa del congrés del PP amb el de Podem: "Avui estan en una plaça de toros llançant-se ampolles i disposats a sacrificar un nen".